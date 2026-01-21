scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वर्जीनिया में नोएडा जैसी घटना... यहां सिस्टम ने ले ली जान, वहां अजनबियों ने बचाई जिंदगी

ताजा मामला वर्जीनिया बीच पर हुआ, जहां एक महिला की एसयूवी (SUV) अनियंत्रित होकर कड़ाके की ठंड और बर्फीले पानी से भरे जलाशय में जा गिरी. वहां मौजूद लोगों ने बिना प्रशासन का इंतजार किए खुद मोर्चा संभाला.

Advertisement
X
वर्जीनिया में लोगों ने महिला को बचा लिया, नोएडा में युवराज की मौत हो गई (Photo- Social Media)
वर्जीनिया में लोगों ने महिला को बचा लिया, नोएडा में युवराज की मौत हो गई (Photo- Social Media)

नोएडा के सेक्टर-150 में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत ने सिस्टम के तमाम झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी. इसके उलट, अमेरिका के वर्जीनिया बीच से एक घटना सामने आई है, जहां लोगों के साहस दिखाने के चलते एक महिला की जान बच गई. यह एक मार्मिक तुलना है कि कैसे दुनिया के दो कोनों में दो समान हादसे हुए, लेकिन एक जगह सूझबूझ और बहादुरी ने जान बचा ली, जबकि दूसरी जगह व्यवस्था की लापरवाही एक होनहार युवक को निगल गई.

दरअसल, ताजा मामला वर्जीनिया बीच पर हुआ, जहां एक महिला की एसयूवी (SUV) अनियंत्रित होकर कड़ाके की ठंड और बर्फीले पानी से भरे जलाशय में जा गिरी. पानी इतना ठंडा था कि शरीर जम जाए और कार के दरवाजे लॉक हो चुके थे. मौत सामने खड़ी थी, लेकिन तभी वहां मौजूद राहगीर 'देवदूत' बनकर सामने आए.

वहां मौजूद लोगों ने बिना प्रशासन का इंतजार किए खुद मोर्चा संभाला. संयोगवश, बचाव करने वालों में अमेरिकी नौसेना का एक पूर्व रेस्क्यू स्विमर भी मौजूद था. एक शख्स ने बहादुरी दिखाते हुए कार का पिछला शीशा तोड़ा, डूबती कार के अंदर घुसा और महिला को सुरक्षित बाहर खींच लिया. बर्फीले पानी की चुनौतियों के बावजूद आम नागरिकों की इस त्वरित हिम्मत ने एक जिंदगी बचा ली.

सम्बंधित ख़बरें

Yuvraj Mehta died after his car plunged into an unguarded, water-filled pit in Sector 150, Greater Noida, amid fog and zero safety measures.
इंजीनियर की मौत का जिम्मेदार कौन? कोर्ट के सख्त सवाल, बिल्डर को दोबारा भेजा जेल
27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत. (File Photo: ITG)
अधिकारियों पर गाज, सुरक्षा ऑडिट, गड्ढों की बैरिकेडिंग... नोएडा इंजीनियर मौत मामले में एक्शन
foreign national assaulted society supervisor in greater noida
नोएडा में विदेशी नागरिक ने सोसाइटी सुपरवाइजर से की मारपीट
अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी रखने को SIT को मिला समय
नोएडा मुआवजा घोटाला, अफसरों पर जांच के लिए SC ने SIT को दिया 8 हफ्ते का समय
इंजीनियर युवराज की मौत की SIT जांच शुरू हो गई है (Photo ITG)
सेटेलाइट इमेज में भी 5 साल से दिख रहा था गड्ढा और पानी, अफसरों को युवराज की मौत तक नहीं आया नजर ?

जहां इंजीनियर युवराज की मौत हुई वहां पांच साल से गड्डा था और हमेशा उसमें पानी भरा रहा (Photo ITG)

नोएडा में लापरवाही के चलते गई युवराज की जान

Advertisement

17 जनवरी की आधी रात के बाद गुरुग्राम से घर लौट रहे युवराज मेहता की कार घने कोहरे में सड़क किनारे पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गई. सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट A-3 के पास सड़क किनारे बने नाले की बाउंड्री कमजोर थी. कार बाउंड्री तोड़ते हुए उस गहरे गड्ढे में जा गिरी, जो एक अंडर-कंस्ट्रक्शन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट के लिए खोदा गया था. 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवराज करीब दो घंटे तक कार में फंसे रहे और मदद के लिए गुहार लगाते रहे. पुलिस और बचाव दल बिना तैयारी मौके पर पहुंचे. आरोप है कि ठंडे पानी, कीचड़ और गड्ढे में सरिया होने के डर से कोई नीचे नहीं उतरा. बस इसी लापरवाही के चलते एक होनहार की मौत हो गई. शनिवार को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की संयुक्त कार्रवाई के बाद शव बरामद किया जा सका. कार को निकालने में भी तीन दिन लग गए. 

युवराज मेहता (File Photo: ITG)

सिस्टम की विफलता या नागरिकों की उदासीनता?

दो घटनाएं यह साफ करती हैं कि हादसे किस्मत नहीं, बल्कि तैयारी और प्रतिक्रिया से तय होते हैं. नोएडा में प्रशासनिक लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और कमजोर इमरजेंसी सिस्टम ने एक युवा की जान ले ली. वहीं वर्जीनिया बीच में जागरूक नागरिक, प्रशिक्षण और त्वरित प्रतिक्रिया ने एक जिंदगी बचा ली. नोएडा की घटना केवल एक निर्माणाधीन कंपनी की लापरवाही नहीं है, बल्कि यह उस पूरे तंत्र की विफलता है जो सुरक्षा बाड़ (Barricading) और चेतावनी बोर्ड जैसे सामान्य नियमों का पालन सुनिश्चित कराने में अक्षम रहा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs NZ
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement