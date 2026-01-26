रैश ड्राइविंग से गई युवक की जान, कार के दरवाजे पर लटका दिखा युवक, डैश कैम रिकॉर्ड हुईं गालियां

बेंगलुरु के बाहरी इलाके काम्मसंद्रा में रैश ड्राइविंग की एक घटना में 28 वर्षीय युवक की जान चली गई. हेब्बागोडी पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है. मृतक की पहचान प्रशांत के रूप में हुई है, जो हेब्बागोडी का रहने वाला था. घटना रविवार रात करीब 9.30 बजे हेब्बागोडी थाना क्षेत्र में हुई.

पुलिस के अनुसार प्रशांत और उसका परिचित रोशन हेगड़े के बीच एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम की हार के बाद कहासुनी हो गई थी. शाम के समय दोनों ने शराब भी पी थी, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया. प्रशांत की मां द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक, जब रोशन अपनी कार से जाने लगा तो प्रशांत ने उसे रोकने की कोशिश की.

रैश ड्राइविंग में गई युवक की जान

आरोप है कि प्रशांत कार के बाईं ओर की खिड़की पकड़कर लटक गया था. इसी दौरान रोशन ने कार को तेज और लापरवाही से चलाया और वाहन एक पेड़ से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्रशांत को गंभीर चोटें आईं. उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस हादसे में रोशन हेगड़े भी गंभीर रूप से घायल हुआ है और वह एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहा है. पुलिस ने बताया कि घटना के सीसीटीवी फुटेज में युवक को कार के दरवाजे से लटकते हुए देखा जा सकता है. एक डैश कैम वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गाली गलौज की आवाजें हैं. हेब्बागोडी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है.

