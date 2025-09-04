scorecardresearch
 

GST में बदलाव पर बोले पीएम मोदी, आजादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला

गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील वस्तुओं पर टैक्स को लेकर कई बैठकें कीं ताकि बाद में कोई विवाद न उठे. पीएम मोदी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि राज्यों के राजस्व पर कोई नकारात्मक असर न पड़े

जीएसटी में बदलाव को पीएम मोदी ने बताया दिवाली का गिफ्ट (ITG)

जीएसटी में बदलाव के बाद पहली बार पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST काउंसिल द्वारा मंजूर किए गए बड़े सुधारों की सराहना की. उन्होंने इसे 'आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला' बताया. दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि GST अब और भी सरल हो गया है, उन्होंने इसे दिवाली से पहले का 'डबल धमाका' कहा.

प्रधानमंत्री ने कहा, "अब GST और भी सरल हो गया है. सिर्फ दो स्लैब बचे हैं 5% और 18%  जिससे हर नागरिक और व्यापारी के लिए यह और आसान हो गया है." उन्होंने आगे कहा कि GST 2.0 नाम की यह नई व्यवस्था घरों, छोटे व्यापारियों और उद्योगों, सभी को राहत देगी. 

GST काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए हैं, और सिर्फ 5% और 18% की दरें रखी हैं. ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे. 2017 में GST लागू होने के बाद से यह सबसे बड़े बदलावों में से एक है.

जो सामान पहले ऊंचे टैक्स स्लैब में थे, वे अब ज़्यादातर 5% और 18% वाले स्लैब में आ जाएंगे. इससे ज़रूरी सामान, पर्सनल केयर की चीज़ें, रेस्टोरेंट में खाना, यात्रा, गैजेट्स और यहां तक कि गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी.

