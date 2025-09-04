scorecardresearch
 

GST दरों में राहत: मिडिल क्लास और व्यापारी खुश, बोले- ये त्योहार से पहले का त्योहार

इनकम टैक्स के बाद अब GST में राहत ने मिडल क्लास के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. अहमदाबाद के नौकरीपेशा लोगों ने कहा कि सरकार ने दिवाली का तोहफ़ा पहले ही दे दिया है. रोजमर्रा की ज़रूरतों से लेकर कार, टीवी और मोबाइल तक पर राहत मिलेगी. MSME और किसानों को भी सीधा फायदा होगा. व्यापारियों के लिए जटिलता घटेगी और बीमा प्रीमियम सस्ता होगा. अब सबकी नज़रें 22 सितंबर पर हैं, जब बदलाव का असर जेब तक पहुंचेगा.

GST On Cars: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटी कारों पर अब केवल 18% जीएसटी लगेगी. Photo: ITG
GST On Cars: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटी कारों पर अब केवल 18% जीएसटी लगेगी. Photo: ITG

इनकम टैक्स स्लैब में राहत के बाद केंद्र सरकार ने अब GST दरों में कटौती का बड़ा ऐलान किया है. इसका सीधा असर आम नागरिकों, नौकरीपेशा वर्ग और MSME सेक्टर पर दिखने लगा है. अहमदाबाद में नौकरीपेशा लोगों ने आजतक से कहा कि ये फैसला उनके लिए दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है. कई लोगों का कहना है कि त्योहार मानो अभी से शुरू हो गया है और अब सबकी निगाहें 22 सितंबर पर टिकी हैं, जब इसका असर बाजार में दिखेगा.

'पीएम ने वादा निभाया, दिवाली गिफ्ट पहले मिल गया'

अहमदाबाद के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को GST दरों में बदलाव का वादा किया था, जिसे उन्होंने निभा दिया है. एक युवा प्रोफेशनल ने कहा कि सुबह उठते ही जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर राहत मिल रही है. कार, टीवी, मोबाइल और लैपटॉप तक खरीदना अब सस्ता होगा. दिवाली का गिफ्ट हमें दो महीने पहले ही मिल गया.

व्यापारी बोले, खत्म होगी जटिलता

MSME और व्यापारी वर्ग भी इस फैसले से खुश नज़र आ रहे हैं. अहमदाबाद के एक कारोबारी ने कहा कि GST में अब मुख्य दो स्लैब होने से जटिलता लगभग खत्म हो जाएगी. पहले ट्रांजेक्शन से जुड़े फ्रॉड केस की शिकायतें आती थीं, लेकिन अब ऐसी परेशानी भी नहीं रहेगी.

किसानों और महिलाओं की भी खुशी

डिफेंस सेक्टर से जुड़े एक एक्सपर्ट ने कहा कि इस बार किसानों को भी बड़ा फायदा मिलेगा. किसानों की जरूरत की लगभग सभी चीजों को 5% GST स्लैब में ला दिया गया है. इससे उनकी लागत कम होगी और आमदनी बढ़ेगी. वहीं बीमा सेक्टर में प्रीमियम घटने से लोगों को सीधा आर्थिक फायदा होगा.

नौकरीपेशा महिलाओं ने भी इस फैसले पर खुशी जताई. एक महिला ने कहा कि पहली बार सरकार ने मिडल क्लास के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है. गुजराती होने के नाते हम नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं और सरकार ने हमें त्योहार से पहले ही बड़ी राहत दे दी है.

28% से 18% स्लैब पर असर

सरकार ने जिन चीजों पर 28% GST लगता था, उन्हें अब 18% के स्लैब में ला दिया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे हजारों-लाखों रुपये तक की सीधी बचत आम लोगों को होगी.

