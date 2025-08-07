scorecardresearch
 

'ट्रंप को जल्द पता चल जाएगा PM मोदी कितने दृढ़ निश्चयी हैं', टैरिफ वॉर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा

अमेरिका और भारत के टैरिफ वॉर के बीच अब केंद्र सरकार में कृषि राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी ने भी ट्रंप के फैसले को बौखलाहट बताया है. उन्होंने कहा कि ट्रंप बौखलाए हुए हैं. उन्हें जल्द पता चल जाएगा की भारत के प्रधानमंत्री कितने दृढ़ निश्चयी हैं.

कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने टैरिफ को लेकर ट्रंप के फैसले पर पलटवार किया है (File Photo - ITG)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है. अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने के पीछे की वजह रूस से कच्चा तेल लेना है. इस टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर दिए बयान से अपनी मंशा जता दी है. इसके बाद केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है.

ट्रंप के फैसले को लेकर भगीरथ चौधरी ने कहा कि ट्रंप बौखलाए हुए हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ट्रंप को पता चल जाएगा बहुत जल्द की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने दृढ़ निश्चय वाले हैं. वह किसी भी हालत में डिगने वाले नहीं हैं और न ही भारत डिगने वाला है.

किसानों के साथ खड़ें हैं पीएम मोदी
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारे लिए किसानों के हितों की रक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसके लिए हमें भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, लेकिन हम तैयार है. भारत अपने किसानों और पशुपालकों के साथ समझौता नहीं करेगा.

अब कृषि राज्य मंत्री भगरीथ चौधरी ने कहा है कि ट्रंप की धमकी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है. भारत ऐसी धमकियों से डिगने वाला नहीं है. प्रधानममंत्री मोदी इस देश के किसानों के साथ खड़े हैं. किसानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो इसको लेकर हमेशा हमारे प्रधानमंत्री प्रयासरत रहते हैं. हमारा देश आर्थिक रूप से तीसरे पायदान पर आने वाला है.

ट्रंप की धमकी से कोई असर पड़ने वाला नहीं है...
ट्रंप की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वह बौखलाया हुआ है. ट्रंप की आर्थिक ब्लैकमेलिंग के दबाव में भारत नहीं आने वाला है. अटल जी ने जब पोखरण में परीक्षण किया था उस वक्त भी ऐसा हुआ था. कहां देश पर क्या असर पड़ा. अब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं.

