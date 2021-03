पंजाबः अकाली दल ने अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए घोषित किया अपना पहला उम्मीदवार

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान कर दिया है कि वह अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में जलालाबाद से चुनाव लड़ेंगे.

पंजाब में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को जलालाबाद में हुई पंजाब मंगदा जवाब रैली में अपनी उमीदवारी का ऐलान लोगों के बीच कर दिया. उनके इस ऐलान के बाद पंजाब में भी राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

शिरोमणी अकाली दल ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने सबसे पहले उमीदवार सुखबीर सिंह बादल को जलालाबाद से अपना उमीदवार ऐलान कर दिया है.

सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर कहा कि मेरी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को चुनौती है कि वे राज्य के लोगों को अपने किसी एक काम के बारे में बताएं. आपने पवित्र गुटका साहिब पर झूठी शपथ लेकर उसे अपवित्र किया है. आपने 4 साल के बेशर्म कुशासन की अगुवाई की और अपना कोई वादा भी नहीं पूरा किया, लेकिन लोग अब और शांत नहीं रहेगा.

Forget giving jobs to unemployed as promised, @INCPunjab govt struck off 16,000 atta-daal cards & deleted 8,000 old age pensions from Jalalabad constituency itself. Local MLA got false cases regd against @Akali_Dal_ workers for which he will have to answer.2/3#PunjabMangdaJawaab pic.twitter.com/ZU2MQr0WUj