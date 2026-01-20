1300 लोगों पर शिकंजा, 60 गैंगस्टरों से जुड़े ठिकानों पर छापे... पंजाब में 'ऑपरेशन प्रहार' का आगाज

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के 'गैंगस्टर मुक्त पंजाब' के विजन को अमलीजामा पहनाते हुए पंजाब पुलिस ने मंगलवार को राज्यव्यापी 'ऑपरेशन प्रहार' शुरू किया. इस मुहिम के पहले ही दिन पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टरों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार करते हुए उनके 1314 सहयोगियों और साथियों को हिरासत में लिया है.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने गैंगस्टरों के खिलाफ एक्शन का ऐलान करते हुए बताया कि राज्य भर में 72 घंटों की व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस ऑपरेशन के तहत करीब 12,000 पुलिसकर्मियों वाली 2000 से अधिक टीमों ने एक साथ छापेमारी की. पुलिस का मुख्य फोकस विदेश आधारित उन 60 गैंगस्टरों पर है, जो पंजाब में अपना नेटवर्क चला रहे हैं. पुलिस ने इन गैंगस्टरों के साथियों से जुड़े ठिकानों को पहले ही मैप (चिह्नित) कर लिया था.

हिरासत में लिए गए 1314 संदिग्ध

विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने ऑपरेशन के नतीजों को साझा करते हुए बताया कि पहले दिन की छापेमारी के दौरान 1314 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है. इन सभी से उनके आपराधिक संबंधों और भविष्य की साजिशों के बारे में बारीकी से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य गैंगस्टरों के जमीनी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना है.

नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

पंजाब पुलिस ने नागरिकों से इस मुहिम में साथ देने की अपील की है. विशेष डीजीपी ने कहा कि संगठित अपराध को जड़ से मिटाने के लिए जनता का सहयोग अनिवार्य है. इसके लिए एक विशेष एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 जारी किया गया है. कोई भी नागरिक इस नंबर पर वांछित अपराधियों या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी दे सकता है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी.

