पंजाब के होशियारपुर में बाइक सवारों ने हार्डवेयर की दुकान पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, दुकानदार की मौत

पंजाब के होशियारपुर जिले के मियानी गांव में अज्ञात बाइक सवारों ने हार्डवेयर की दुकान पर फायरिंग की. हमले में दुकान मालिक बलविंदर सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक ग्रामीण लखविंदर सिंह घायल हुआ. पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया और संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर आरोपी गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

एक शख्स घायल.(Photo: Representational)
पंजाब के होशियारपुर जिले में मियानी गांव में गुरुवार को अज्ञात बाइक सवारों ने एक हार्डवेयर की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमले में दुकान के मालिक बलविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ग्रामीण लखविंदर सिंह घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि दोनों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां बलविंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया गया. घायल लखविंदर को होशियारपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस के अनुसार, तीन व्यक्ति बाइक पर आए और सत्कार्तार हार्डवेयर शॉप में कई राउंड फायर किए. गोली लगने से दुकान का मालिक और एक ग्रामीण घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही तांडा के उप पुलिस अधीक्षक (DSP) देविंदर सिंह बाजवा और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत सिंह नागरा मौके पर पहुंचे.

पुलिस की कार्रवाई

इंस्पेक्टर नागरा ने बताया कि हमलावरों ने करीब सात राउंड फायर किए. पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है और संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर रही है. उनका कहना है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे.

जांच जारी

पुलिस ने गांव में सन्नाटा फैला देखा और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस टीमें पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द आरोपियों तक पहुंच बनाई जाएगी.

इस हमले ने मियानी गांव में डर और सन्नाटा फैला दिया है. स्थानीय लोग पुलिस से जल्दी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं. पुलिस ने कहा कि मृतक के परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी और हमले के पीछे के कारणों की भी जांच की जा रही है.

