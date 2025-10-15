scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को सौंपा मुआवजा, संगरूर के लिए 3.50 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी

पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को कुल 209 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की है, जिसमें संगरूर जिले के प्रभावितों को 3.50 करोड़ रुपये बांटे जाएंगे. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुआवजा वितरण की शुरुआत की.

Advertisement
X
पंजाब सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा बांटे जाने की शुरुआत हो गई है (फोटो- AAP)
पंजाब सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा बांटे जाने की शुरुआत हो गई है (फोटो- AAP)

पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा/राहत राशि दी है. इसके तहत सरकार की ओर से राज्य के लिए 209 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की गई है. इसमें से संगरूर जिले के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये बांटे जाएंगे. पंजाब के वित्त और योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने धूरी निर्वाचन क्षेत्र में आठ बाढ़ प्रभावित परिवारों को स्वीकृति पत्र सौंपकर मुआवजा बांटने की शुरुआत की.

631 किसानों में 5.70 करोड़ रुपये के चेक बांटे
उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान ने अजनाला में 631 किसानों को 5.70 करोड़ रुपये के चेक देकर मिशन पुनर्वास की शुरुआत की थी. देश में पहली बार किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा दिया गया है. पंजाब सरकार हर सुख-दुख में लोगों के साथ खड़ी है. भारी बारिश और बाढ़ के कारण पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर फसलें खराब हो गई थीं. कई लोगों के घर और अन्य इमारतें ढह गई थीं. प्रत्येक प्रभावित परिवार को नुकसान का आकलन करने के बाद राहत राशि दी जाएगी. पहली बार, प्रत्येक क्षतिग्रस्त घर को 40,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले केवल 4,000 रुपये मिलते थे. किसानों को फसल के नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये मिलेंगे.

उन्होंने कहा कि पंजाब और पंजाबी प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं. हालांकि, केंद्र सरकार हर क्षेत्र में पंजाब और पंजाबियों के साथ भेदभाव करती है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये जल्द से जल्द जारी करे. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र द्वारा जारी किए गए 240 करोड़ रुपये वार्षिक किश्त का हिस्सा हैं.

सम्बंधित ख़बरें

asi sandeep kumar case
ASI की खुदकुशी से IPS पूरन केस में क्या नए सवाल जुड़े? देखें पंजाब आजतक 
पूरन कुमार सुसाइड मामले में कोर्ट ने परिवार को जारी किया नोटिस
IPS पूरन के पोस्टमार्टम पर खींचतान, कोर्ट पहुंची पुलिस, कहा- देरी से सबूत नष्ट हो रहे 
नवनीत चतुर्वेदी ने AAP के दस नेताओं का नाम नामांकन भरते वक्त प्रस्तावक के तौर पर लिखा
आपस में ही भिड़ी पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस, राज्यसभा उपचुनाव के एप्लिकेंट की कस्टडी को लेकर बवाल 
AAP leadercornered Haryana government.
हरियाणा में बाढ़ पीड़ित किसानों के मुआवजे में देरी, AAP ने उठाए सवाल 
Ravneet Singh Bittu
पंजाब में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी BJP, केंद्रीय मंत्री बोले-अकाली दल से नहीं करेंगे गठबंधन 
Advertisement

अग्रिम तैयारी से नियंत्रित रही स्थिति
चीमा ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने लोगों के सहयोग से पूरी ताकत के साथ बाढ़ का मुकाबला किया. यदि समय पर बचाव और राहत कार्य शुरू न किए गए होते, तो नुकसान बहुत अधिक होता. संगरूर जिला प्रशासन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि घग्गर नदी में 747 फीट पानी होने पर आमतौर पर तटबंध टूट जाता था, लेकिन इस बार 755 फीट पानी होने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में रही.

इससे पहले, डिप्टी कमिश्नर राहुल चाबा ने संगरूर जिले में बाढ़ से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी और मुआवजा राशि जारी करने के लिए पंजाब सरकार का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से व्यवस्थाएं की गई थीं. भारी बारिश के बावजूद, संगरूर जिले से गुजरने वाली घग्गर नदी के 41 किलोमीटर क्षेत्र में एक भी तटबंध नहीं टूटने दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement