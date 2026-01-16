पंजाब-ब्रिटिश कोलंबिया के रिश्तों को नई रफ्तार, CM भगवंत मान ने निवेश और व्यापार बढ़ाने पर दिया जोर

पंजाब और कनाडा के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की. इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब को निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश कोलंबिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की वकालत की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कनाडा लंबे समय से भारत और विशेष रूप से पंजाब का भरोसेमंद साझेदार रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब कनाडाई कंपनियों के साथ एग्रो-प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, आईटी सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है. मुख्यमंत्री ने पंजाब को निवेश के लिए देश के सबसे पसंदीदा गंतव्यों में से एक बताते हुए कहा कि राज्य मजबूत बुनियादी ढांचे, कुशल और अंग्रेज़ी-भाषी कार्यबल तथा निवेश-अनुकूल नीतियों के कारण विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बन चुका है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के तहत निवेशकों को सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और हर स्तर पर सरकारी सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा, ग्रीनहाउस तकनीक और वैल्यू-एडेड फूड प्रोसेसिंग में ब्रिटिश कोलंबिया की विशेषज्ञता पंजाब की विकास प्राथमिकताओं से मेल खाती है. इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा, जीवन विज्ञान, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण, टेलीमेडिसिन और नवीकरणीय ऊर्जा में भी संयुक्त परियोजनाओं की व्यापक संभावनाएं हैं.

शिक्षा और कौशल विकास को अहम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कनाडाई विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान और व्यावसायिक प्रशिक्षण में साझेदारी से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे. उन्होंने अग्रणी कनाडाई शिक्षण संस्थानों को मोहाली में परिसर स्थापित करने का निमंत्रण भी दिया. आईटी और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्री-टेक में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब के कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, चावल, किन्नू, लीची और प्रोसेस्ड फूड कनाडाई बाजार में लोकप्रिय हैं, जिन्हें वहां बसे पंजाबी प्रवासी समुदाय का मजबूत समर्थन प्राप्त है. उन्होंने कनाडा को ‘प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026’ में साझेदार देश के रूप में आमंत्रित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देगा.

इस मौके पर ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने पंजाब सरकार की मेहमाननवाज़ी की सराहना की और कहा कि वे पंजाब के साथ व्यापार, कौशल विकास और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं.

