पंजाब में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का कहर, फीकी पड़ी लोहड़ी की रौनक

पंजाब में मंगलवार सुबह घने कोहरे ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया. जिसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालात ऐसे रहे कि सड़कों पर चल रहे वाहनों को अपनी हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर बेहद सावधानी से सफर तय करना पड़ा.

यहीं नहीं लोहड़ी के त्योहार पर जहां बच्चे बड़े सब पतंगबाजी का आनंद सुबह से ही लेने निकल पड़ते हैं. लेकिन इस बार कोहरे के कारण घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो चुका है. जिसके चलते कहीं ना कहीं लोहड़ी का त्योहार भी फीका ही नजर आ रहा है.

इस सबंध में जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है. जिस वजह से वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई है. लोहड़ी के त्योहार पर हर कोई पतंग बाजी का आनंद लेता है लेकिन इस बार घना कोहरा होने के कारण छतों पर जाना तो दूर, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं.

दिल्ली में 2023 के बाद सबसे ज्यादा ठंड

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. जिसके चलते तापमान और गिर गया है. जबकि IMD ने सोमवार को अगले दिन भी ऐसे ही हालात रहने का अनुमान लगाया है. शहर में लगातार दूसरे दिन शीतलहर की स्थिति बनी रही, जो 2023 के बाद राजधानी में जनवरी का सबसे ठंडा दिन भी रहा.

सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से 0.7 डिग्री ज़्यादा था. जबकि न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 4.2 डिग्री कम था. 11 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

सोमवार को शीतलहर की स्थिति के बीच दिल्ली भर में स्टेशनों के हिसाब से अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा. शहर के मुख्य मौसम स्टेशन सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम था.

वहीं पालम में अधिकतम तापमान काफी कम 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 4.3 डिग्री कम था. IMD के अनुसार लोधी रोड और रिज दोनों में अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमशः 2.2 डिग्री और 0.1 डिग्री कम था.

