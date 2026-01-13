scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का कहर, फीकी पड़ी लोहड़ी की रौनक

पंजाब समेत पूरे पठानकोट में ठंड के साथ-साथ कोहरे का कहर लगातार जारी है. सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. जिसके चलते लोगों को गाड़ियों की लाइट जला कर सफर करना पड़ रहा है. कोहरे की वजह से लोहड़ी का त्योहार भी फीका नजर आ रहा है.

Advertisement
X
पंजाब में सुबह से ही छाया है घना कोहरा. (Photo: Representational )
पंजाब में सुबह से ही छाया है घना कोहरा. (Photo: Representational )

पंजाब में मंगलवार सुबह घने कोहरे ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया. जिसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालात ऐसे रहे कि सड़कों पर चल रहे वाहनों को अपनी हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर बेहद सावधानी से सफर तय करना पड़ा.

यहीं नहीं लोहड़ी के त्योहार पर जहां बच्चे बड़े सब पतंगबाजी का आनंद सुबह से ही लेने निकल पड़ते हैं. लेकिन इस बार कोहरे के कारण घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो चुका है. जिसके चलते कहीं ना कहीं लोहड़ी का त्योहार भी फीका ही नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में साल का पहला कोल्ड डे दर्ज, घना कोहरा और बहुत खराब हवा ने बढ़ाई परेशानी

सम्बंधित ख़बरें

Lohri Wishes in Hindi (File Photo- PTI)
Lohri पर शेयर करें ये संदेश, खास अंदाज में दें लोहड़ी की शुभकामनाएं
घने कोहरे के बीच नाले में गिरा शख्स. (Photo: Screengrab)
घने कोहरे में नहीं दिखा रास्ता, नाले में गिर गया शख्स, घंटों बाद पानी में उतराता मिला शव
पंजाब विधानसभा चुनाव में बिना CM फेस के चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, देखें पंजाब आजतक
3 arrest in Rana Balachauria murder case
कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया मर्डर केस में AGTF की बड़ी कार्रवाई, दो शूटर समेत तीन गिरफ्तार
Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann
'युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें', CM भगवंत मान ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन

इस सबंध में जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है. जिस वजह से वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई है. लोहड़ी के त्योहार पर हर कोई पतंग बाजी का आनंद लेता है लेकिन इस बार घना कोहरा होने के कारण छतों पर जाना तो दूर, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं.

Advertisement

दिल्ली में 2023 के बाद सबसे ज्यादा ठंड

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. जिसके चलते तापमान और गिर गया है. जबकि IMD ने सोमवार को अगले दिन भी ऐसे ही हालात रहने का अनुमान लगाया है. शहर में लगातार दूसरे दिन शीतलहर की स्थिति बनी रही, जो 2023 के बाद राजधानी में जनवरी का सबसे ठंडा दिन भी रहा.

सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  जो सामान्य से 0.7 डिग्री ज़्यादा था. जबकि न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 4.2 डिग्री कम था. 11 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें: Lohri 2025: खुशियों का पर्व लोहड़ी आज, जानें शुभ मूहुर्त और दुल्ला-भट्टी की कहानी का महत्व

सोमवार को शीतलहर की स्थिति के बीच दिल्ली भर में स्टेशनों के हिसाब से अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा. शहर के मुख्य मौसम स्टेशन सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम था. 

वहीं पालम में अधिकतम तापमान काफी कम 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 4.3 डिग्री कम था. IMD के अनुसार लोधी रोड और रिज दोनों में अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमशः 2.2 डिग्री और 0.1 डिग्री कम था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement