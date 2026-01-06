scorecardresearch
 
दिल्ली में साल का पहला कोल्ड डे दर्ज, घना कोहरा और बहुत खराब हवा ने बढ़ाई परेशानी

दिल्ली में मंगलवार को साल का पहला कोल्ड डे दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 13 से 16 डिग्री के बीच रहा और घना कोहरा छाया रहा. वहीं वायु गुणवत्ता और बिगड़कर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली में मंगलवार को साल का पहला कोल्ड डे दर्ज किया गया (Photo: PTI)
दिल्ली में मंगलवार को इस साल का पहला कोल्ड डे दर्ज किया गया, जब अधिकतम तापमान में तेज गिरावट देखने को मिली और राजधानी में ठंड का असर साफ नजर आया. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी इसी तरह के हालात बने रहने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. पालम और लोधी रोड इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग के मुताबिक, जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है, तब कोल्ड डे घोषित किया जाता है.

राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम था. वहीं न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक रहा.

साल का पहला कोल्ड डे दर्ज किया गया

स्टेशनवार आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग में अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रहा. पालम में अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री कम था. लोधी रोड में 15.8 डिग्री, रिज क्षेत्र में 14.9 डिग्री और अयानगर में 14 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया.

न्यूनतम तापमान की बात करें तो सफदरजंग, लोधी रोड, रिज और अयानगर में यह 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं पालम में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुबह के समय सापेक्षिक आर्द्रता 100 प्रतिशत और शाम को 91 प्रतिशत रही.

मौसम विभाग ने बुधवार सुबह घने कोहरे की चेतावनी जारी की है और येलो अलर्ट घोषित किया है. बुधवार को अधिकतम तापमान करीब 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोल्ड डे की स्थिति बने रहने के आसार हैं.

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता और खराब हुई

इस बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता और खराब हो गई है. 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. यह सोमवार के 244 के मुकाबले और खराब स्थिति है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 27 स्टेशन बहुत खराब, 10 स्टेशन खराब और एक स्टेशन मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया. मुंडका में सबसे खराब AQI 369 रिकॉर्ड किया गया.

निर्णय समर्थन प्रणाली के मुताबिक, दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र का रहा. इसके बाद बाहरी औद्योगिक इकाइयां और आवासीय स्रोत प्रमुख रहे. वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली ने अनुमान जताया है कि 7 से 9 जनवरी तक दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी रह सकती है.
 

