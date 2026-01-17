आतंकी साजिश नाकाम, पठानकोट में तीन AK-47 समेत हथियारों का जखीरा बरामद

सीमा पार से रची जा रही साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई है. पंजाब के पठानकोट जिले के नरोट जैमल सिंह इलाके में पंजाब पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों अलर्ट हो गई हैं. बरामद हथियारों में तीन घातक AK-47 राइफल, दो पिस्तौल, मैगजीन और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस शामिल हैं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि, यह खेप पाकिस्तान स्थित आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा द्वारा भेजी गई थी, जिसका मकसद भारत में किसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देना था. इस खुलासे के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है.

पाकिस्तान से भेजी गई हथियारों की खेप पकड़ी गई

डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (बॉर्डर रेंज) संदीप गोयल ने बताया कि पुलिस को नरोट जैमल सिंह इलाके में हथियार छिपाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर तुरंत एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया. तलाशी अभियान के दौरान पठानकोट पुलिस की टीम ने हथियारों का जखीरा बरामद किया.

बरामदगी में तीन AK-47 राइफल, पांच मैगजीन, दो पिस्तौल जिनमें एक तुर्की निर्मित और दूसरी चीन में बनी अलग-अलग कैलिबर के 98 जिंदा कारतूस शामिल हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह खेप बेहद गंभीर खतरे का संकेत देती है और इससे बड़ी आतंकी साजिश का अंदेशा भी जताया जा रहा है.

पुलिस के हाथ लगी AK-47 और पिस्तौल

पुलिस ने इस मामले में नरोट जैमल सिंह थाना में ISI समर्थित आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह केस विस्फोटक अधिनियम, आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियारों की यह खेप कहां से आई, इसे किसे सौंपा जाना था और इसके पीछे नेटवर्क कितना बड़ा है. जांच एजेंसियां हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं. सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं, लेकिन इस बरामदगी ने यह साफ कर दिया है कि सीमा पार से लगातार नापाक मंसूबे रचे जा रहे हैं.

