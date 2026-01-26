scorecardresearch
 
पंजाब: श्री मुक्तसर साहिब में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता गिरफ्तार, रंगदारी और धमकी के मामले में एक्शन

श्री मुक्तसर साहिब में पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता शमशेर सिंह और प्रीतपाल कौर को रंगदारी और जान से मारने की धमकी के मामले में गिरफ्तार किया है. शिकायतकर्ता सतनाम सिंह को विदेशी व्हाट्सएप नंबर से 50 लाख रुपये की रंगदारी की धमकी दी गई थी. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई. मामले में और भी आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है.

गोल्डी बराड़ के माता-पिता को श्री मुक्तसर साहिब से गिरफ्तार किया गया है. (फाइल फोटो गोल्डी बराड़)
पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है. पुलिस ने गोल्डी बराड़ के माता-पिता को रंगदारी और जान से मारने की धमकी से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी थाना सदर, श्री मुक्तसर साहिब में वर्ष 2024 में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर की गई है.

इन धाराओं में गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, आरोपी शमशेर सिंह (पुत्र गुरबख्श सिंह) और उनकी पत्नी प्रीतपाल कौर को एफआईआर संख्या 233 दिनांक 03 दिसंबर 2024 के तहत गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपी श्री मुक्तसर साहिब के कोटकपूरा रोड स्थित आदेश नगर, गली नंबर-1, सेक्टर नंबर-1 के निवासी हैं. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(4), 351(1) और 351(3) के तहत केस दर्ज किया गया है.

क्या है पूरा मामला?
इस मामले के शिकायतकर्ता सतनाम सिंह हैं, जो गांव उदेकरन के रहने वाले हैं और पिछले 33 वर्षों से शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं. वर्तमान में वे सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सम्राट स्कूल, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब में एसएलए के पद पर तैनात हैं.

सतनाम सिंह ने पुलिस को क्या बताया?
सतनाम सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 27 नवंबर 2024 को सुबह करीब 10:30 से 11:00 बजे के बीच, ड्यूटी के दौरान उन्हें एक विदेशी व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बंबीहा ग्रुप का सदस्य बताया और उनकी पहचान की पुष्टि करते हुए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. आरोपी ने धमकी दी कि रकम नहीं देने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा. कॉलर ने उनके परिवार और कोटकपूरा रोड स्थित घर की पूरी जानकारी होने का दावा भी किया.

विदेशी नंबर से आई कॉल
पीड़ित के अनुसार, उसी दिन उन्हें इसी तरह की धमकी भरी कॉल करीब तीन बार और आई, जिससे वे बुरी तरह डर गए और किसी को कुछ नहीं बताया. 03 दिसंबर 2024 को एक बार फिर उसी विदेशी नंबर से कॉल आई, जिसे उन्होंने डर के कारण रिसीव नहीं किया. पूरे दिन वे मानसिक रूप से परेशान रहे.

परिजनों से चर्चा के बाद सतनाम सिंह अपने भाई गुरसेवक सिंह के साथ थाना सदर पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद गोल्डी बराड़ के माता-पिता की गिरफ्तारी की गई.

फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी और रंगदारी की साजिश में और कौन-कौन शामिल है.

फिरौती के पैसे पर गुजारा करने की बात
SSP श्री मुक्तसर साहिब ने पुष्टि की और कहा कि गोल्डी बराड़ के माता-पिता को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें कल सुबह मुक्तसर कोर्ट में पेश किया जाएगा. वे दरबार साहिब (स्वर्ण मंदिर) के पास एक होटल में रुके हुए थे. जिस समय FIR दर्ज की गई थी, बंबीहा गैंग और गोल्डी बराड़ एक साथ काम कर रहे थे. उनके माता-पिता इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनकी कमाई का कोई बड़ा ज़रिया नहीं है और वे फिरौती के पैसे पर गुज़ारा करते हैं, इसलिए हमने कार्रवाई की. SSP ने कहा कि गोल्डी बराड़ के पिता खुद नौकरी से बर्खास्त हैं.

---- समाप्त ----
