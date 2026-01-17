‘रंगला पंजाब’ को बना दिया ‘कंगला पंजाब’, AAP और कांग्रेस पर बरसे नायब सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इन दोनों दलों की नीतियों ने पंजाब को “गंभीर संकट” की ओर धकेल दिया है. उन्होंने कहा कि कभी ‘रंगला पंजाब’ कहलाने वाला राज्य अब ‘कंगला पंजाब’ बनता जा रहा है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ में अपनी सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत 858 करोड़ रुपये वितरित करने के बाद सैनी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को जनता के कल्याण से कोई सरोकार नहीं है. उनका आरोप है कि दोनों दल केवल सत्ता सुख और निजी लाभ में रुचि रखते हैं. उन्होंने कहा कि विकास के मोर्चे पर पंजाब काफी पीछे छूट चुका है और वहां के लोग राज्य के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में हैं.

‘रंगला पंजाब’ को बना दिया ‘कंगला पंजाब’

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यही वजह है कि पंजाब की जनता अब यह मानने लगी है कि राज्य का विकास केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने पंजाब को हाशिये पर पहुंचाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने शासन की सीमाएं भी पार कर दीं.

सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सार्वजनिक 'शोषण और भ्रष्टाचार' के मामलों में कांग्रेस से भी चार कदम आगे निकल चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आप दोनों ने किसानों का राजनीतिक लाभ के लिए शोषण किया है.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सैनी ने कहा कि जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब वे बार-बार पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली के प्रदूषण के लिए दोषी ठहराते थे, लेकिन अब, जब आम आदमी पार्टी चार साल से पंजाब में सत्ता में है, तब न तो मुख्यमंत्री भगवंत मान और न ही केजरीवाल ने किसानों के कल्याण के लिए कोई ठोस कदम उठाया है.

पंजाब संकट में, जनता अब मोदी पर जता रही भरोसा: सैनी

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, 'एक चुटकुले सुनाता है, दूसरा सुनता है. दोनों को किसानों की कोई चिंता नहीं है.' सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए उचित व्यवस्था की है, ताकि किसानों को मजबूरन फसल अवशेष न जलाना पड़े.

पिछले साल पंजाब में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुआवजे को लेकर बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ. उन्होंने सवाल उठाया कि जब मान ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की बात कही और केजरीवाल ने गुजरात में दावा किया कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ दिया गया, तो बाकी 30,000 रुपये कहां गए.

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सैनी ने कहा कि उसने 55 साल तक देश पर शासन किया, लेकिन किसानों के लिए कुछ ठोस नहीं कर पाई. उन्होंने कहा कि किसानों की मौजूदा हालत कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है. उन्होंने पंजाब सरकार को सलाह दी कि खोखले बयानों के बजाय जमीन पर काम पर ध्यान दिया जाए.



