scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पंजाब में CM चेहरा बनाओ तो सिद्धू राजनीति में लौटेंगे', कांग्रेस हाईकमान को पत्नी नवजोत कौर की दो टूक

चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि यदि कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करती है, तो वह सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे. उन्होंने दावा किया कि उनके पास पैसे नहीं हैं कि किसी पार्टी को दें, लेकिन वे पंजाब को 'गोल्डन स्टेट' में बदलने का दम रखते हैं. साथ ही उन्होंने पंजाब कांग्रेस में कलह और कई नेताओं की सीएम पद की महत्वाकांक्षा पर भी टिप्पणी की है.

Advertisement
X
सिद्धू की पत्नी ने कांग्रेस पार्टी के सामने रखी डिमांड (Image: PTI)
सिद्धू की पत्नी ने कांग्रेस पार्टी के सामने रखी डिमांड (Image: PTI)

पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से राजनीतिक रूप से निष्क्रिय चल रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सक्रिय राजनीति में वापसी को लेकर उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस हाईकमान सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है, तो वह दोबारा सक्रिय राजनीति में उतरेंगे.

सिद्धू की पत्नी ने कांग्रेस के सामने रखी डिमांड

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लोकभवन में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, 'हम पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं…लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं, जो किसी पार्टी को देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा जाए.' उन्होंने इशारों में आरोप लगाया कि पैसे के सहारे सीएम की दौड़ तय हो रही है. उन्होंने कहा, 'जो 500 करोड़ का सूटकेस देता है, वही मुख्यमंत्री बनता है.'

सम्बंधित ख़बरें

पंजाब आजतक: लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर क्यों मचा हंगामा?  
पंजाब के औद्योगिक क्लस्टर और मजबूत बुनियादी ढांचे ने ओसाका में निवेशकों को आकर्षित किया (Photo: ITG)
जापान दौरे में CM मान ने पेश किया पंजाब मॉडल, ओसाका की कई कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई 
10 दिन के जापान दौरे पर क्यों गए CM मान? देखें पंजाब आजतक 
रेल रोको आंदोलन
पंजाब में किसानों का आंदोलन, 19 जिलों में रेलवे ट्रैक पर धरना 
CM Mann Japan visit
CM मान का जापान दौरा: 500 करोड़ के निवेश की डील पक्की, जापान की कंपनी ने वर्धमान स्पेशल स्टील्स के साथ किया करार 

पंजाब को गोल्डन स्टेट' बना सकते हैं सिद्धू:  नवजोत कौर

उन्होंने दावा किया कि यदि सिद्धू को शक्ति और जिम्मेदारी दी जाए, तो वह पंजाब को 'गोल्डन स्टेट' में बदल देंगे. उन्होंने कहा कि सिद्धू के पास पैसा नहीं है लेकिन नतीजे देने की क्षमता है. नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि पहले से ही पांच नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं और वो सिद्धू को आगे नहीं आने देंगे. उन्होंने कहा, 'इतनी अंदरूनी लड़ाई है कि वो सिद्धू को प्रमोट नहीं होने देंगे. वो कांग्रेस को हार की तरफ ले जा रहे हैं. यदि हाईकमान इसे समझे तो बात अलग है.'

Advertisement

क्रिकेट और कॉमेडी में व्यस्त हैं सिद्धू

कांग्रेस से उनकी निष्ठा पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सिद्धू, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं. हालांकि, यह भी कहा कि यदि कोई दूसरी पार्टी उन्हें शक्ति दे तो उस पर वह टिप्पणी नहीं कर सकतीं. उन्होंने यह भी बताया कि राजनीति से दूर, सिद्धू अभी अच्छी कमाई कर रहे हैं और खुश हैं. 

जानकारी के अनुसार, आईपीएल 2024 में उन्होंने फिर से क्रिकेट कमेंट्री में वापसी की थी और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ‘Navjot Sidhu Official’ भी शुरू किया है. गौरतलब है कि सिद्धू ने पिछले कई महीनों में किसी पार्टी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया और 2024 लोकसभा चुनाव में भी प्रचार से दूर रहे. पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और इससे पहले सिद्धू की संभावित भूमिका पर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement