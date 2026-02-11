scorecardresearch
 
पत्नी का पड़ोसी से चल रहा था अफेयर, घर भी आता-जाता था... पति ने रोका तो कर दी उसकी हत्या

पंजाब के मोगा जिले के गांव कैलां में पत्नी से कथित नाजायज संबंधों की रंजिश में पड़ोसी ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी ने शराब के नशे में 32 बोर लाइसेंसी रिवॉल्वर से वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

आशिक ने गोली मारकर ले ली प्रेमिका के पति की जान (Photo: itg)
पंजाब के मोगा जिले में मंगलवार देर शाम एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है. धर्मकोट कस्बे के अंतर्गत आने वाले गांव कैलां में आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान गांव कैलां निवासी भरपूर सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि भरपूर सिंह की पत्नी के साथ पड़ोस में रहने वाले इंद्रजीत सिंह के कथित नाजायज संबंध थे. जब भरपूर सिंह को इस बात की जानकारी हुई तो उसने इंद्रजीत सिंह को अपने घर आने-जाने से साफ मना कर दिया था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था.

मंगलवार शाम यह विवाद हिंसक रूप ले बैठा. आरोप है कि इंद्रजीत सिंह शराब के नशे में भरपूर सिंह के घर के पास पहुंचा और कहासुनी के दौरान अपनी 32 बोर लाइसेंसी रिवॉल्वर से भरपूर सिंह पर गोली चला दी. गोली सिर में लगने से भरपूर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी हथियार समेत फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.

मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी धर्मकोट जसविंदर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह अवैध संबंधों को लेकर चली आ रही रंजिश सामने आई है. डीएसपी के अनुसार, आरोपी इंद्रजीत सिंह ने शराब के नशे में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से यह वारदात की.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
 

Input: तनमय समांता

