घर में सोफे पर बैठे- बैठे आ लगी गोली, शख्स की एकाएक मौत, CCTV में कैद हुई वारदात

पंजाब के फाजिल्का जिले के हल्का अबोहर के नजदीक गांव ढाणी सूच्चा सिंह में सोमवार देर शाम एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई. गांव निवासी 27 साल के हरपिंदर सिंह उर्फ सोनू अपने ही घर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना उस समय हुई जब वह घर के अंदर सोफे पर बैठा हुआ था. जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसी दौरान अचानक पिस्तौल से गोली चल गई, जो सीधे उसके पेट में जा लगी.

घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. फुटेज में देखा जा सकता है कि हरपिंदर सिंह सामान्य स्थिति में सोफे पर बैठा होता है और जैसे ही वह उठने की कोशिश करता है, अचानक गोली चलने की आवाज आती है और वह नीचे गिर जाता है. हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली किस पिस्तौल से चली और यह हादसा था या इसके पीछे कोई और कारण है.

गोली लगते ही परिजन उसे तुरंत सरकारी अस्पताल अबोहर लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया. बावजूद इसके, इलाज के दौरान हरपिंदर सिंह ने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि हरपिंदर सिंह एनआरआई था और कुछ समय पहले ही विदेश से गांव लौटा था.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. थाना सदर अबोहर के प्रभारी रविंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक के पिता दर्शन सिंह का बयान दर्ज कर लिया गया है. पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 194 के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिवार के बयानों के आधार पर मामले की गहराई से जांच की जा रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गोली चलना दुर्घटनावश हुआ या इसमें किसी तरह की लापरवाही या साजिश शामिल है.

मंगलवार को गमगीन माहौल के बीच गांव में हरपिंदर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है और लोग सुरक्षा व हथियारों के रख-रखाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

