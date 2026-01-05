scorecardresearch
 
लुधियाना में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, कबड्डी खिलाड़ी से जुड़ी रंजिश का आरोप

लुधियाना में सोमवार को 32 वर्षीय गगनदीप सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावरों ने जगराओं की अनाज मंडी के पास वारदात को अंजाम दिया. परिजनों ने कबड्डी खिलाड़ी से जुड़ी पुरानी रंजिश को हत्या की वजह बताया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या (Photo: Representational)
पंजाब के लुधियाना जिले में सोमवार को दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई. मृतक की पहचान 32 वर्षीय गगनदीप सिंह के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि यह हत्या कबड्डी खिलाड़ी से जुड़ी पुरानी रंजिश के चलते की गई है. पुलिस ने मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

जानकारी के अनुसार, जगराओं क्षेत्र में गांव की अनाज मंडी के पास हथियारबंद हमलावरों ने गगनदीप सिंह पर अचानक गोलियां चला दीं. गोली लगने के बाद वह मौके पर ही खेत में गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हमले के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही गगनदीप के भाई और गांव के लोग उसे तुरंत जगराओं सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया. गगनदीप सिंह की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि गगनदीप सिंह एक कबड्डी खिलाड़ी की मदद करता था. इसी बात को लेकर उसकी कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी. परिजनों का कहना है कि इसी दुश्मनी के कारण उसकी साजिश के तहत हत्या की गई है.

सूचना मिलने पर हठूर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल से सबूत जुटाए.

थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि परिवार के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.
 

