scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब: शादी के बाद थार चलाकर ससुराल पहुंची दुल्हन, दूल्हे को कहा- बैठो, घर नहीं जाना? Video

पंजाब के लुधियाना में दुल्हन भवानी तलवार वर्मा ने शादी के बाद खुद थार ड्राइव करके ससुराल पहुंची. दूल्हा चिराग वर्मा बगल में बैठे रहे और पूरी बारात उनके पीछे चली. रास्ते में मजाक-मजाक में दोनों की बातचीत हुई. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया. भवानी ने बताया कि थार खुद चलाने का आइडिया उनका था, जबकि चिराग ने भी इसे रोका नहीं. गृह प्रवेश के बाद दोनों ने पारंपरिक रीति से शादी पूरी की.

Advertisement
X
ये शादी चर्चा में रही. (Photo: Screengrab)
ये शादी चर्चा में रही. (Photo: Screengrab)

हर शादी में एक ऐसा पल आता है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. पंजाब के लुधियाना की भवानी तलवार वर्मा के लिए यह पल विदाई के ठीक बाद आया. ज़्यादातर दुल्हनें भारी गहनों और लहंगे की परतों के कारण सीधे चलने में भी मुश्किल महसूस करती हैं, लेकिन भवानी ने झिझक छोड़कर सीधे थार की तरफ बढ़ीं और ड्राइवर की सीट पर बैठ गईं, जैसे कि यह उनकी शुरू से ही योजना थी.

लुधियाना में एक अनोखा शादी का नजारा देखने को मिला, जब दुल्हन ने विदाई के बाद खुद अपनी थार ड्राइव करके ससुराल गई. इस दौरान दूल्हा भी उसकी बगल वाली सीट पर बैठा रहा और पूरी बारात उसके पीछे चलती रही. रास्ते में दूल्हा हाथ जोड़कर 'राम-राम, घर पहुंचना है' कहते हुए मजाक करता नजर आया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
ससुराल पहुंचकर दुल्हन भारी लहंगे के साथ थार से उतरी और फिर दूल्हे के साथ गृह प्रवेश किया. इस अनोखे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही विदाई का समय आता है, दुल्हन थार के पास खड़ी होकर दूल्हे को बैठने का कहती है. इसके बाद दूल्हा लहंगे को संभालते हुए उसके बगल में बैठ जाता है और दुल्हन थार चलाकर ससुराल की ओर बढ़ती है.

सम्बंधित ख़बरें

Anurag Dhanda
'2 लाख नौकरी देने का दावा, लेकिन 11 सालों में बस 25 हजार नई जॉब्स', हरियाणा सरकार पर AAP का वार 
Navjot Kaur Sidhu
'मैं चुनाव लड़ूंगी... AICC ने किया मेरा समर्थन', कांग्रेस से सस्पेंशन पर बोलीं नवजोत कौर सिद्धू 
punjab panchayat election political fight
पंजाब के पंचायत चुनाव को क्यों कहा जा रहा 2027 का सेमीफाइनल, जानें किसका क्या दांव पर लगा? 
नवजोत कौर को कांग्रेस ने क्यों किया सस्पेंड? देखें पंजाब आजतक 
navjot kaur siddhu
‘मैं भ्रष्ट अध्यक्ष के साथ नहीं’, कांग्रेस नेतृत्व पर बरसीं नवजोत कौर... CM मान पर भी लगाए आरोप 
Advertisement

रास्ते में दुल्हन दूल्हे से मजाक में कहती है कि कल से बैक काउंटिंग शुरू करनी होगी, जिस पर दूल्हा हंसते हुए 'सीधी धमकी' जवाब देता है. ससुराल पहुंचकर दूल्हा दुल्हन के लहंगे को संभालता है और दोनों गृह प्रवेश करते हैं.

कौन है भवानी तलवार?
दुल्हन का नाम भवानी तलवार है और दूल्हे का नाम चिराग वर्मा. भवानी सोशल मीडिया पर खुद को ग्राफिक डिजाइनर बताती हैं, जबकि चिराग ने अपना अकाउंट प्राइवेट रखा है. आजतक से बातचीत में भवानी तलवार वर्मा ने बताया कि थार वाली डोली खुद चलाने का प्लान उनका था. किसी को भी इसका पता नहीं था, लेकिन जब घरवालों को पता चला तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया.

चिराग वर्मा ने कहा कि उन्हें भी पहले इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला तो वह भी इसे रोक नहीं पाए. रास्ते में दूल्हा हाथ जोड़कर ‘राम-राम’ करता हुआ घर पहुंचा, क्योंकि थोड़ी डर भी लग रही थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement