पंजाब: शादी के बाद थार चलाकर ससुराल पहुंची दुल्हन, दूल्हे को कहा- बैठो, घर नहीं जाना? Video

हर शादी में एक ऐसा पल आता है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. पंजाब के लुधियाना की भवानी तलवार वर्मा के लिए यह पल विदाई के ठीक बाद आया. ज़्यादातर दुल्हनें भारी गहनों और लहंगे की परतों के कारण सीधे चलने में भी मुश्किल महसूस करती हैं, लेकिन भवानी ने झिझक छोड़कर सीधे थार की तरफ बढ़ीं और ड्राइवर की सीट पर बैठ गईं, जैसे कि यह उनकी शुरू से ही योजना थी.

लुधियाना में एक अनोखा शादी का नजारा देखने को मिला, जब दुल्हन ने विदाई के बाद खुद अपनी थार ड्राइव करके ससुराल गई. इस दौरान दूल्हा भी उसकी बगल वाली सीट पर बैठा रहा और पूरी बारात उसके पीछे चलती रही. रास्ते में दूल्हा हाथ जोड़कर 'राम-राम, घर पहुंचना है' कहते हुए मजाक करता नजर आया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

ससुराल पहुंचकर दुल्हन भारी लहंगे के साथ थार से उतरी और फिर दूल्हे के साथ गृह प्रवेश किया. इस अनोखे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही विदाई का समय आता है, दुल्हन थार के पास खड़ी होकर दूल्हे को बैठने का कहती है. इसके बाद दूल्हा लहंगे को संभालते हुए उसके बगल में बैठ जाता है और दुल्हन थार चलाकर ससुराल की ओर बढ़ती है.

रास्ते में दुल्हन दूल्हे से मजाक में कहती है कि कल से बैक काउंटिंग शुरू करनी होगी, जिस पर दूल्हा हंसते हुए 'सीधी धमकी' जवाब देता है. ससुराल पहुंचकर दूल्हा दुल्हन के लहंगे को संभालता है और दोनों गृह प्रवेश करते हैं.

कौन है भवानी तलवार?

दुल्हन का नाम भवानी तलवार है और दूल्हे का नाम चिराग वर्मा. भवानी सोशल मीडिया पर खुद को ग्राफिक डिजाइनर बताती हैं, जबकि चिराग ने अपना अकाउंट प्राइवेट रखा है. आजतक से बातचीत में भवानी तलवार वर्मा ने बताया कि थार वाली डोली खुद चलाने का प्लान उनका था. किसी को भी इसका पता नहीं था, लेकिन जब घरवालों को पता चला तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया.

चिराग वर्मा ने कहा कि उन्हें भी पहले इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला तो वह भी इसे रोक नहीं पाए. रास्ते में दूल्हा हाथ जोड़कर ‘राम-राम’ करता हुआ घर पहुंचा, क्योंकि थोड़ी डर भी लग रही थी.

