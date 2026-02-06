scorecardresearch
 
जालंधर में AAP नेता लक्की ओबेरॉय की हत्या, हमलावरों ने गुरुद्वारे का बाहर मारी 5 गोलियां

जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लक्की ओबेरॉय की मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा साहिब के बाहर अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई. उनके शरीर में पांच गोलियां लगीं. निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद शहर में दहशत का माहौल है.

लक्की ओबोराय की पत्नी ने AAP के टिकट पर नगर निगम चुनाव लड़ा था. (Photo: ITG)
पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लक्की ओबेरॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. यह सनसनीखेज वारदात मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा साहिब के बाहर हुई. बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने लक्की ओबेरॉय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें उनके शरीर में पांच गोलियां लगीं. 

गंभीर हालत में उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद से जालंधर शहर में डर और दहशत का माहौल है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी. 

पत्नी ने AAP के टिकट पर लड़ा था नगर निगम चुनाव
 
पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. जानकारी के अनुसार, लक्की ओबेरॉय की पत्नी ने आम आदमी पार्टी की ओर से नगर निगम चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. 

लक्की ओबेरॉय को कैंट हल्का की इंचार्ज राजविंदर कौर थियाडा का करीबी बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस घटनास्थल से सबूत जुटाने में लगी है और पूरे मामले की जांच जारी है.

'सत्ताधारी पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं'

शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की तथाकथित ‘जीरो फियर’ सरकार में पंजाब खून से लथपथ है और हालात इतने खराब हैं कि सत्ताधारी पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं हैं.

सुखबीर बादल ने कहा कि सिर्फ जनवरी 2026 में ही करीब 25 हत्याएं हो चुकी हैं, जबकि साल के पहले हफ्ते में ही 9 लोगों की जान गई. उन्होंने कहा कि हत्याएं हर जगह हो रही हैं, चाहे वह कोर्ट परिसर हो, बाजार, शादी समारोह या फिर गुरुद्वारा साहिब के बाहर. उन्होंने सवाल उठाया कि पंजाब पुलिस का वह चर्चित ‘गैंगस्टरों के खिलाफ युद्ध’ आखिर कहां है. सुखबीर बादल ने इसे अराजकता करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान एक दिन भी कुर्सी पर बैठे रहने के लायक नहीं हैं.

(इनपुट: दविंदर कुमार)

---- समाप्त ----
