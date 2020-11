Indian Railways: पंजाब में फिर दौड़ेंगी ट्रेनें-मालगाड़ियां, भारतीय रेलवे ने कही ये बात

पंजाब में रेल सेवा और मालगाड़ियों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है. अब 23 नवंबर के बाद राज्य में ट्रेन सर्विस शुरू हो जाएगी. दरअसल, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रदर्शनकारी किसान संगठन के बीच बातचीत के बाद रेलवे ट्रैक खाली करने और रेल सेवा शुरू होने पर सहमति बनी है. बता दें कि पंजाब में कृषि बिल (Farm Bill) के खिलाफ किसान संगठन करीब पौने दो महीने से आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य में रेल सेवाएं ठप हैं.

हालांकि, पंजाब के किसान संगठन ने 15 दिनों के लिए ही यात्री ट्रेन सेवा बहाल करने की सहमति दी है. प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि अगर कृषि बिल वापस लेने की मांग पर विचार नहीं किया गया तो दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे.

किसान संगठन के सोमवार से पंजाब के तमाम रेलवे ट्रैकों को खाली करने पर राजी होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से राज्य में रेल सेवाएं बहाल करने का अनुरोध किया.

रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways) ने ट्वीट करके जानकारी दी कि जल्द ही पंजाब में ट्रेन सेवाओं को बहाल किया जाएगा. ट्रेन संचालन की अनुमति मिलने के बाद रेलवे तैयारी में जुट गया है. रेलवे ने कहा कि पंजाब में ट्रेन सर्विस शुरू करने से पहले जरूरी मेंटेनेंस और चेकिंग का काम किया जाएगा.

Railways will take steps towards restoration of train services in Punjab at the earliest after undertaking necessary maintenance checks and completing other laid down protocols.