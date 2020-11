पंजाब: किसान आंदोलन से 1350 ट्रेनें प्रभावित, रेलवे को करोड़ों का नुकसान

पंजाब में किसान आंदोलन (Farmers Agitation) के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है. राज्य में अब भी कई जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं. रेलवे के मुताबिक आंदोलनकारी किसानों ने रेल परिसर, प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक समेत 32 स्थानों पर डेरा डाल रखा है. जिसकी वजह से ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है.

भारतीय रेलवे (Indian Railways) के अनुसार किसान आंदोलन के चलते 2,225 से अधिक मालगाड़ियों का संचालन नहीं हो सका है. इसके अलावा 1,350 से अधिक गाड़ियों को रद्द या रूट डायवर्ट किया गया है. रेलवे के अनुसार रेल की पटरियों के आस-पास जारी आंदोलन की वजह से रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो चुका है.

Agitation continues at 32 places on Railway premises & tracks in Punjab. Railways continues to lose revenue as freight ops are forcibly suspended due to this.Over 2225 freight rakes couldn't be operated & over 1350 passenger trains cancelled,diverted or short terminated: Railways pic.twitter.com/ogHpzZO3Iw