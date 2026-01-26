scorecardresearch
 
पंजाब: गुरदासपुर के आसमान में उड़ती दिखी संदिग्ध चीज, इलाके में डर का माहौल

पंजाब के दीनानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव उमरपुर कलां के लोगों ने खेतों में आधी रात को आसमान में संदिग्ध चीज दिखने का दावा किया. इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया. गांव के लोगों ने तुरंत थाना दौरांगला पुलिस को सूचना दी. डीएसपी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई है.  

गुरदासपुर के आसमान में उड़ती दिखी संदिग्ध चीज (Photo: itg)
पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांव उमरपुर कलां में आधी रात आसमान में संदिग्ध वस्तु देखे जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों के दावे के बाद पुलिस और बीएसएफ हरकत में आ गई और देर रात से लेकर सुबह तक इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया. हालांकि, अब तक किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हो सकी है.

जानकारी के अनुसार, शनिवार रात करीब 11 बजे गांव उमरपुर कलां के पॉटरली फार्म क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने खेतों के ऊपर आसमान में संदिग्ध चीज दिखी. युवक ने तुरंत इसकी सूचना गांव के अन्य लोगों को दी. देखते ही देखते गांव में डर का माहौल बन गया और लोगों ने मामले की जानकारी थाना दौरांगला पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. अंधेरा अधिक होने के कारण तत्काल तलाशी संभव नहीं हो पाया, जिसके बाद रविवार सुबह पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. खेतों, खुले इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में गहन तलाशी ली गई.

गांव के सरपंच संदीप कुमार और खेत मालिक परवीन सिंह ने बताया कि ग्रामीण किसी अनहोनी की आशंका से काफी डरे हुए थे. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी सतर्कता को देखते हुए लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना देना जरूरी समझा.

इस मामले में डीएसपी दीनानगर रजिंदर मन्हास ने बताया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी. जैसे ही रात में सूचना मिली, पुलिस की अलग-अलग टीमें गांव में भेजी गईं. रविवार सुबह बड़ी संख्या में पुलिस जवानों और बीएसएफ के साथ संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई.

डीएसपी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई है. उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस 24 घंटे जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए उपलब्ध है.

 

