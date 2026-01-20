काम पर गए मां बाप, बीमारी से तंग नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर दे दी जान

पंजाब के लुधियाना में एक 16 वर्षीय लड़की ने कथित तौर पर अपने घर में छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. यह घटना सोमवार देर शाम को कुम कलां पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत, यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित मान गढ़ गांव में घटी.

एसएचओ परम्पल सिंह के अनुसार, घटना के समय लड़की के माता-पिता काम पर गए हुए थे और वह घर पर अकेली थी. जब पीड़िता के पिता घर लौटे, तो उन्होंने लड़की का कमरा अंदर से बंद पाया. बार-बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला. दरवाजा तोड़कर खोलने पर परिवार ने लड़की को गले में दुपट्टा लपेटे छत के पंखे से लटका हुआ पाया.

यह प्रवासी मजदूर परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक गांव से है. पुलिस के अनुसार, परिवार के सदस्यों ने बताया कि लड़की पहले काम पर जाती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बीमार थी. इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया था और ज्यादातर घर पर ही रहती थी. पुलिस को संदेह है कि लंबे समय तक बीमारी या मानसिक तनाव के कारण उसने यह चरम कदम उठाया होगा.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

