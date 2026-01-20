scorecardresearch
 
पेट्रोल पंप पर पिस्टल दिखाकर कार लूटने की कोशिश, कर्मचारियों की सतर्कता से टली वारदात- VIDEO

पंजाब में एक पेट्रोल पंप पर पिस्टल दिखाकर कार लूटने की कोशिश का मामला सामने आया है. बताया जाता है पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को देखकर कार मालिक ने शोर मचा दिया. जिससे बदमाश भाग गए.

युवक से कार लूटने की कोशिश. (Photo: Screengrab)
पंजाब के डेराबस्सी स्थित एवरग्रीन पेट्रोल पंप पर सोमवार तड़के करीब 5 बजे पिस्टल दिखाकर कार लूटने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक्टिवा पर सवार तीन लुटेरों ने पेट्रोल भरवाने आए एक कार चालक को निशाना बनाया, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सतर्कता के चलते वारदात टल गई. पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह कार चालक पेट्रोल भरवाने के लिए एवरग्रीन पेट्रोल पंप पर रुका था. उसी दौरान उसके पीछे एक्टिवा पर सवार तीन युवक भी पहुंचे और तेल भरवाने लगे. कार में तेल भरवाने के बाद जैसे ही चालक गाड़ी में बैठने लगा, तभी दो युवक उसके पास पहुंचे और पिस्टल दिखाकर कार की चाबी छीनने का प्रयास किया.

यह भी पढ़ें: पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, डेरा बस्सी से मोस्ट वांटेड आतंकवादी चरनजीत पटियालवी गिरफ्तार

पुलिस ने शुरू की जांच

कार चालक ने स्थिति भांपते ही शोर मचा दिया. शोर सुनते ही पेट्रोल पंप पर मौजूद करीब पांच कर्मचारी तुरंत एकजुट होकर मौके पर पहुंच गए. कर्मचारियों को अपनी ओर आते देख लुटेरे घबरा गए और वारदात को अंजाम दिए बिना ही एक्टिवा पर सवार होकर डेराबस्सी की ओर फरार हो गए. इसी दौरान अंदर सो रहे अन्य कर्मचारी भी जाग गए, जिससे लुटेरों को भागने पर मजबूर होना पड़ा.

पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बताया कि लुटेरों ने अपने चेहरे ढक रखे थे और उनमें से एक के हाथ में पिस्टल थी. लुटेरों की एक्टिवा की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी, ताकि पहचान न हो सके. बताया गया कि कार चालक ने टंकी फुल करवाई थी, जबकि लुटेरों ने एक्टिवा में मात्र 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया था. घटना की जानकारी पेट्रोल पंप मालिकों ने तुरंत पुलिस को दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है.

