बहने लगी खून की धार...चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से महिला की मौत, लुधियाना में दो दिनों में गई दूसरी जान

पंजाब के लुधियाना में प्रतिबंधित चाइना डोर एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है. बीते दो दिनों के भीतर चाइनीज मांझे की चपेट में आकर दो लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. इन घटनाओं ने न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

पहली घटना शनिवार को लुधियाना के समराला इलाके में सामने आई, जहां एक किशोर चाइना डोर की चपेट में आ गया. मांझा उसके गले में फंस गया, जिससे उसका गला कट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस हादसे से लोग संभल भी नहीं पाए थे कि रविवार रात को मुल्लापुर दाखा इलाके में एक और दर्दनाक घटना हो गई.

रविवार को हुई घटना में मृतका की पहचान सरबजीत कौर उर्फ जसलीन कौर के रूप में हुई है, जो अकालगढ़ की रहने वाली थीं और मनदीप सिंह की पत्नी थीं. सरबजीत कौर मुल्लापुर दाखा के रायकोट रोड पर एक फूड प्वाइंट चलाती थीं. बताया जा रहा है कि वह घर में होने वाले विवाह की खरीदारी के लिए बाजार जा रही थीं. इसी दौरान सड़क पर लटक रहा चाइनीज मांझा अचानक उनके गले में लिपट गया.

चाइना डोर के गले में फंसते ही सरबजीत कौर का गला बुरी तरह कट गया और वह सड़क पर गिर पड़ीं. उनके गले से खून की धार बह पड़ी. आसपास मौजूद लोगों ने जब यह भयावह दृश्य देखा तो तुरंत उन्हें लहू-लुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बड़े अस्पताल रेफर किया, लेकिन वहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

लगातार हो रही इन घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि चाइना डोर पर प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम इसकी बिक्री और इस्तेमाल हो रहा है. प्रशासन की लापरवाही के चलते निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. लोगों ने मांग की है कि चाइना डोर बेचने वालों और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.



