scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब के बठिंडा में भीषण सड़क हादसा... फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकराई, महिला पुलिस कांस्टेबल समेत पांच की मौत

पंजाब के बठिंडा में गुरथरी गांव के पास एक फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे भीषण हादसा हुआ. इसमें पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है. सभी गुजरात के रहने वाले थे और घूमने आए थे. सुबह के कोहरे को हादसे की वजह बताया जा रहा है. पुलिस जांच कर रही है और शवों को बठिंडा सरकारी अस्पताल में भेजा गया है.

Advertisement
X
सभी गुजरात के रहने वाले थे.(Photo: Kunal Bansal/ITG)
सभी गुजरात के रहने वाले थे.(Photo: Kunal Bansal/ITG)

पंजाब के बठिंडा में गुरथरी गांव के पास शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में मरने वालों में एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है. हादसा इतना गंभीर था कि फॉर्च्यूनर गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर ही सभी की जान चली गई.

पुलिस के अनुसार, मृतक सभी गुजरात के रहने वाले थे और पंजाब घूमने आए थे. सुबह करीब सात बजे उनकी फॉर्च्यूनर कार गुरथरी गांव के नजदीक सड़क के डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला.

यह भी पढ़ें: Punjab: बठिंडा हादसे में 8 लोगों की मौत... PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

सम्बंधित ख़बरें

bike stunt
कभी भंगड़ा किया, कभी पतंग उड़ाई...चलती बाइक पर सरदार जी की जानलेवा स्टंटबाजी
smugglers in Bathinda
बठिंडा में तस्करों से हेरोइन जब्त
जांच पड़ताल करती पुलिस टीम. (Screengrab)
पंजाब में 6 तस्करों के पास मिली 40 किलो हेरोइन, पाकिस्तान कनेक्शन की जांच जारी
कहां चला प्रशासन का बुलडोजर वाला एक्शन, देखें पंजाब आजतक में
इन्फ्लुएंसर कमल कौर व हत्या का आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों. (File Photo)
कमल कौर मर्डर केस... कत्ल की 3 महीने पहले रची गई साजिश, आरोपी अमृतपाल विदेश भागा

सुबह का कोहरा बना हादसे की वजह

प्राथमिक जांच में हादसे की वजह सुबह-सुबह का घना कोहरा बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि दृश्यता कम होने के कारण चालक को डिवाइडर दिखाई नहीं दिया और कार सीधे उससे टकरा गई. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

पुलिस ने कार को सड़क से हटवाया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बठिंडा के सरकारी अस्पताल भेज दिया. हादसे के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा.

Advertisement

मृतकों में महिला पुलिस कांस्टेबल भी शामिल

बठिंडा के एसपी नरिंदर सिंह ने बताया कि इस हादसे में मारे गए पांच लोगों में एक युवती गुजरात पुलिस में कांस्टेबल थी, जबकि बाकी चार युवक भी गुजरात के ही रहने वाले थे. सभी एक ही परिवार या परिचित बताए जा रहे हैं, जो घूमने के उद्देश्य से पंजाब आए थे.

पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है. परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

जांच जारी, शव अस्पताल में रखे गए

एसपी ने बताया कि डिवाइडर से टकराने के कारण यह हादसा हुआ है. सभी शवों को बठिंडा के सरकारी अस्पताल में रखा गया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही हादसे की पूरी स्थिति साफ हो पाएगी.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- कुणाल बंसल.
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement