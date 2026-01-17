पंजाब के बठिंडा में भीषण सड़क हादसा... फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकराई, महिला पुलिस कांस्टेबल समेत पांच की मौत

पंजाब के बठिंडा में गुरथरी गांव के पास शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में मरने वालों में एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है. हादसा इतना गंभीर था कि फॉर्च्यूनर गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर ही सभी की जान चली गई.

पुलिस के अनुसार, मृतक सभी गुजरात के रहने वाले थे और पंजाब घूमने आए थे. सुबह करीब सात बजे उनकी फॉर्च्यूनर कार गुरथरी गांव के नजदीक सड़क के डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला.

सुबह का कोहरा बना हादसे की वजह

प्राथमिक जांच में हादसे की वजह सुबह-सुबह का घना कोहरा बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि दृश्यता कम होने के कारण चालक को डिवाइडर दिखाई नहीं दिया और कार सीधे उससे टकरा गई. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

पुलिस ने कार को सड़क से हटवाया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बठिंडा के सरकारी अस्पताल भेज दिया. हादसे के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा.

मृतकों में महिला पुलिस कांस्टेबल भी शामिल

बठिंडा के एसपी नरिंदर सिंह ने बताया कि इस हादसे में मारे गए पांच लोगों में एक युवती गुजरात पुलिस में कांस्टेबल थी, जबकि बाकी चार युवक भी गुजरात के ही रहने वाले थे. सभी एक ही परिवार या परिचित बताए जा रहे हैं, जो घूमने के उद्देश्य से पंजाब आए थे.

पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है. परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

जांच जारी, शव अस्पताल में रखे गए

एसपी ने बताया कि डिवाइडर से टकराने के कारण यह हादसा हुआ है. सभी शवों को बठिंडा के सरकारी अस्पताल में रखा गया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही हादसे की पूरी स्थिति साफ हो पाएगी.

रिपोर्ट- कुणाल बंसल.