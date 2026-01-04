अनंतनाग में ऑक्सीजन की कमी से ड्यूटी पर तैनात अमृतसर के जवान की मौत, परिवार में मातम

कश्मीर के अनंतनाग जिले में ड्यूटी के दौरान अमृतसर के रहने वाले सेना के जवान प्रगट सिंह की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी और कड़ाके की ठंड के चलते उनकी जान चली गई. जवान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों का कहना है कि 11 साल की ड्यूटी के दौरान प्रगट सिंह कभी बीमार नहीं पड़े, लेकिन अब हालात ने उनकी जान ले ली.

जानकारी के मुताबिक, मृतक प्रगट सिंह पिछले 15 वर्षों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे और बीते एक साल से कश्मीर के अनंतनाग में तैनात थे. वह सेना की 19-11 बटालियन में कार्यरत थे. करीब डेढ़ महीने पहले ही वे छुट्टी बिताकर अपने परिवार से मिलकर ड्यूटी पर लौटे थे.

फोन पर बताया था ऑक्सीजन की कमी का जिक्र

परिजनों के अनुसार, प्रगट सिंह की आखिरी बार परिवार से फोन पर बात हुई थी. उन्होंने बातचीत के दौरान बताया था कि ड्यूटी पोस्ट पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इसी वजह से वह नीचे उतर रहे हैं. इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका और कुछ समय बाद उनके निधन की सूचना परिवार को दी गई.

परिवार का कहना है कि प्रगट सिंह हमेशा स्वस्थ रहते थे और कभी किसी गंभीर बीमारी की शिकायत नहीं रही. अचानक इस तरह ड्यूटी के दौरान मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. बताया जा रहा है कि जवान का पार्थिव शरीर रात करीब 12 बजे तक अमृतसर उनके घर पहुंच जाएगा.

पत्नी और बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़

जवान की मौत के बाद उनकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका कहना है कि पति के चले जाने से वह पूरी तरह टूट चुकी हैं. प्रगट सिंह अपने पीछे दो छोटे मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनके भविष्य को लेकर परिवार बेहद चिंतित है.

पत्नी और परिजनों ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ड्यूटी के दौरान ऐसा हादसा हो जाएगा. पूरे गांव और रिश्तेदारों में शोक की लहर है. हर कोई इस दुखद घटना से स्तब्ध है और परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा है.

