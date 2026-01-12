चरित्र पर शक और विवाद, लोहड़ी मनाने ऑस्ट्रेलिया से भारत आया दंपती, अमृतसर के होटल में मिली महिला की लाश

पंजाब के अमृतसर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. शहर के कोर्ट रोड स्थित एक निजी होटल में ऑस्ट्रेलिया से आई महिला प्रभजोत कौर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या उसके पति मनदीप ने की है, जो वारदात के बाद फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार प्रभजोत कौर की शादी करीब सात साल पहले मनदीप के साथ हुई थी. शादी के बाद दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, जहां उन्हें पीआर मिल गया था. कुछ दिन पहले मनदीप अपनी पत्नी प्रभजोत और छह साल के बेटे के साथ भारत आया था. परिवार के अनुसार बेटे की लोहड़ी मनाने के बाद मनदीप ने बच्चे को ससुराल छोड़ दिया और पत्नी को घूमने के बहाने अमृतसर ले आया.

अमृतसर होटल में मिली NRI महिला की लाश

सोमवार को दोनों अमृतसर के एक निजी होटल में ठहरे. इसके बाद मनदीप ने तेजधार हथियार से प्रभजोत की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. मृतका के परिवार का आरोप है कि मनदीप को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. घटना की सूचना दोपहर करीब एक बजकर तीस मिनट पर डायल 112 पर मिली. एसीपी लखविंदर सिंह कलेर ने बताया कि होटल में महिला की लाश मिलने की सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

मृतका के भाई लवप्रीत सिंह ने बताया कि विवाह के बाद दोनों विदेश में रह रहे थे. इस दौरान पति को शक होने लगा था, जिससे घर में तनाव बना रहता था. उन्होंने बताया कि सोमवार को मनदीप बहन को घूमने की बात कहकर ले गया था, लेकिन बाद में हत्या की खबर मिली. मृतका के पिता माखन सिंह ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा.

