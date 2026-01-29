scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेटे को शराब पार्टी में बुलाकर किया बेहोश, मां की हत्याकर जेवर लूट ले गए किराएदार

अमृतसर के मजीठा रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. 65–70 वर्षीय वीना रानी की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका है. परिवार ने घर में रह रहे दो किरायेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो वारदात के बाद फरार हो गए.

Advertisement
X
महिला की हत्याकर जेवर लूट ले गए किराएदार (Photo: itg)
महिला की हत्याकर जेवर लूट ले गए किराएदार (Photo: itg)

पंजाब में अमृतसर के मजीठा रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 65 से 70 वर्ष की आयु की बुजुर्ग महिला वीना रानी की अज्ञात हमलावरों द्वारा धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई. मृतका की बेटी सिमी ने बताया कि वह अपनी मां के साथ इसी घर में रहती थी और उनके घर में पिछले डेढ़ से दो साल से दो युवक किरायेदार के रूप में रह रहे थे.

परिवार के अनुसार दोनों युवक शुद्ध पंजाबी बोलते थे और उनका व्यवहार हमेशा सामान्य और शांत रहा, जिससे कभी किसी प्रकार का शक नहीं हुआ. एक किरायेदार ने हाल ही में अपनी पत्नी को गांव छोड़कर आने की बात कही थी, जबकि दूसरे ने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगने और पार्टी देने का जिक्र किया था.

सिमी ने बताया कि बीती शाम पार्टी के बहाने उन्होंने मेरे बड़े भाई को ऊपर के फ्लोर पर बुलाया और शराब में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया. इसके बाद रात करीब एक बजे के आसपास बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली की महिला कमांडो की हत्या. (File Photo: ITG)
लव मैरिज, दहेज का लालच और चार महीने की प्रेग्नेंसी… पति ने की महिला कमांडो की हत्या
Agra encounter, one murder suspect was killed and two arrested. (Photo - Screengrab)
आगरा: मारा गया बदमाश अरबाज, आशु-मोहित के पैर में लगी गोली
पेट पूजा के लिए बेस्ट हैं ये 5 रेलवे स्टेशन, ट्रेन रुकते ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा देते हैं यात्री
पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी (Photo: Screengrab)
गोल्डन टेंपल में वजू करने वाला आरोपी सुभान यूपी से गिरफ्तार
रोंगटे खड़े कर देगी वाघा बॉर्डर की परेड! बिना टिकट के बनें इस ऐतिहासिक पल के गवाह

सुबह ऊपर रहने वाले एक अन्य किरायेदार ने घटना की जानकारी दी. जब परिवार ने दरवाजा खोला तो बेड पर खून फैला हुआ था और घर का सामान बिखरा पड़ा था. मृतका बिजली बोर्ड में सरकारी नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हो चुकी थी. घर में काफी मात्रा में सोने के गहने मौजूद थे, जिस कारण लूट की नीयत से हत्या की आशंका जताई जा रही है.

Advertisement

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. एडीसीपी सिटी-2 वनीला ने बताया कि दो किरायेदारों पर संदेह है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. वहीं अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों को किरायेदार रखने से पहले उनकी पूरी जांच करवानी चाहिए. पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय की मांग की है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को ट्रेस कर लिया जाएगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement