बेटे को शराब पार्टी में बुलाकर किया बेहोश, मां की हत्याकर जेवर लूट ले गए किराएदार

पंजाब में अमृतसर के मजीठा रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 65 से 70 वर्ष की आयु की बुजुर्ग महिला वीना रानी की अज्ञात हमलावरों द्वारा धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई. मृतका की बेटी सिमी ने बताया कि वह अपनी मां के साथ इसी घर में रहती थी और उनके घर में पिछले डेढ़ से दो साल से दो युवक किरायेदार के रूप में रह रहे थे.

परिवार के अनुसार दोनों युवक शुद्ध पंजाबी बोलते थे और उनका व्यवहार हमेशा सामान्य और शांत रहा, जिससे कभी किसी प्रकार का शक नहीं हुआ. एक किरायेदार ने हाल ही में अपनी पत्नी को गांव छोड़कर आने की बात कही थी, जबकि दूसरे ने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगने और पार्टी देने का जिक्र किया था.

सिमी ने बताया कि बीती शाम पार्टी के बहाने उन्होंने मेरे बड़े भाई को ऊपर के फ्लोर पर बुलाया और शराब में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया. इसके बाद रात करीब एक बजे के आसपास बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

सुबह ऊपर रहने वाले एक अन्य किरायेदार ने घटना की जानकारी दी. जब परिवार ने दरवाजा खोला तो बेड पर खून फैला हुआ था और घर का सामान बिखरा पड़ा था. मृतका बिजली बोर्ड में सरकारी नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हो चुकी थी. घर में काफी मात्रा में सोने के गहने मौजूद थे, जिस कारण लूट की नीयत से हत्या की आशंका जताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. एडीसीपी सिटी-2 वनीला ने बताया कि दो किरायेदारों पर संदेह है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. वहीं अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों को किरायेदार रखने से पहले उनकी पूरी जांच करवानी चाहिए. पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय की मांग की है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को ट्रेस कर लिया जाएगा.



