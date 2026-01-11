AAP ने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का किया घेराव, सिख गुरुओं की बेअदबी का आरोप

आम आदमी पार्टी ने बीजेपी विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा पर अपनी नेता आतिशी का फर्जी वीडियो पोस्ट करने और सिख गुरुओं की बेअदबी का आरोप लगाया है. इस मामले में उनके खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज की गई है. आम आदमीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पंजाब में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल के घरों का घेराव किया. AAP ने इन दोनों पर भी सोशल मीडिया पर आतिशी का फर्जी वीडियो पोस्ट करने और गुरुओं की बेअदबी करने का आरोप लगाया है.

दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज राजघाट पहुंचे. उन्होंने महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहा कि झूठ, नफरत और फर्जी वीडियो की राजनीति करने वालों को बापू सद्बुद्धि दें. AAP का कहना है कि राजनीति सेवा और सत्य का माध्यम होनी चाहिए, न कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का औजार. इसी मुद्दे को लेकर पंजाब में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने चार अलग-अलग जगहों पर एक साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किए. AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के शीर्ष नेताओं के आवास का घेराव किया.

पंजाब में बीजेपी के कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता पार्टी के हल्का इंचार्ज अमित सिंह मंटो की अगुवाई में जुटे. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बार-बार सिख भावनाओं से खिलवाड़ कर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है. अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के घर के बाहर AAP कार्यकर्ताओं ने जशन बराड़ के नेतृत्व में जबरदस्त नारेबाजी की. आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो दल खुद को पंथक बताता है, वही फर्जी वीडियो जैसे हथकंडों से गुरुओं के सम्मान को चोट पहुंचा रहा है.

कांग्रेस नेता परगट सिंह के आवास का भी आम आदमी पार्टी ने घेराव किया. इस प्रदर्शन की अगुवाई पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही समय-समय पर धर्म को राजनीति का हथियार बनाते रहे हैं. कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा के घर के बाहर भी AAP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इस विरोध की कमान हल्का इंचार्ज सज्जन सिंह चीमा ने संभाली. कार्यकर्ताओं ने कहा कि फर्जी वीडियो और झूठे आरोपों से सिख गुरुओं की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई.

आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके कहा, 'गुरु साहिब का संदेश सत्य, समानता और भाईचारे का है. AAP गुरुओं की उस विरासत पर गर्व करती है, जिसने समाज को जोड़ने का रास्ता दिखाया. इसके उलट, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल बार-बार सस्ती राजनीति के लिए धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करते रहे हैं. AAP नेताओं ने यह भी याद दिलाया कि जालंधर पुलिस द्वारा फर्जी वीडियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जो यह साबित करता है कि सच्चाई AAP के साथ है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह लड़ाई सत्ता या राजनीति की नहीं, बल्कि गुरुओं के सम्मान और पंजाब की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है. पंजाब की जनता सब देख रही है और झूठ व फर्जीवाड़े की राजनीति का जवाब समय आने पर जरूर देगी.'

