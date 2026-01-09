दिल्ली: कपिल मिश्रा के खिलाफ 'AAP' का हल्ला बोल, गुरु साहिब के अपमान का लगाया आरोप

दिल्ली विधानसभा परिसर में शुक्रवार को जमकर नारेबाजी हुई. आम आदमी पार्टी के विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर भाजपा सरकार और मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया. 'आप' का आरोप है कि भाजपा ने प्रदूषण, गंदे पानी और रैन बसेरों में हो रही मौतों जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेला है.

'आप' विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा और विधायक जरनैल सिंह ने आरोप लगाया कि कपिल मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी का एक 'एडिटेड' वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया. इस वीडियो में गलत ट्रांसक्रिप्ट का इस्तेमाल कर यह दावा किया गया कि आतिशी ने गुरु साहिब के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं.

संजीव झा ने कहा, "जब भी भाजपा के पास प्रदूषण और कानून-व्यवस्था पर जवाब नहीं होता, तो वह धर्म की आड़ लेती है. गुरु साहिब का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." संजीव झा ने कहा कि फर्जी वीडियो फैलाकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी को बदनाम करने वाले भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द हो और उनसे तत्काल इस्तीफा लिया जाए.

सदस्यता रद्द करने की मांग विधायक कुलदीप कुमार और मुकेश अहलावत ने मांग की है कि कपिल मिश्रा को तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और स्पीकर को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करनी चाहिए.

कुलदीप कुमार ने कहा, 'हम असली वीडियो मांग रहे हैं, लेकिन नहीं दिया जा रहा है. उल्टा, भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एडिट किया हुआ वीडियो चला दिया. उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार मंत्री होकर गुरु साहब के नाम का प्रयोग कर झूठा वीडियो चलाना शर्मनाक है. इसके लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए.'

जरनैल सिंह ने चेतावनी दी कि भाजपा का इतिहास सांप्रदायिकता फैलाने का रहा है और इस बार उन्होंने अपनी राजनीति के लिए गुरु साहिब के नाम का दुरुपयोग किया है. 'आप' ने उन सभी भाजपा विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित करने की मांग की है जिन्होंने इस कथित फर्जी वीडियो को बढ़ावा दिया.

