scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: कपिल मिश्रा के खिलाफ 'AAP' का हल्ला बोल, गुरु साहिब के अपमान का लगाया आरोप

आम आदमी पार्टी ने भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी का फर्जी वीडियो फैलाकर गुरु साहिब का अपमान करने का आरोप लगाया है. 'आप' विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन करते हुए कहा कि भाजपा प्रदूषण और अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए प्रोपेगेंडा रच रही है.

Advertisement
X
AAP ने कपिल मिश्रा का इस्तीफा मांगा (Photo-ITG)
AAP ने कपिल मिश्रा का इस्तीफा मांगा (Photo-ITG)

दिल्ली विधानसभा परिसर में शुक्रवार को जमकर नारेबाजी हुई. आम आदमी पार्टी के विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर भाजपा सरकार और मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया. 'आप' का आरोप है कि भाजपा ने प्रदूषण, गंदे पानी और रैन बसेरों में हो रही मौतों जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेला है.

'आप' विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा और विधायक जरनैल सिंह ने आरोप लगाया कि कपिल मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी का एक 'एडिटेड' वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया. इस वीडियो में गलत ट्रांसक्रिप्ट का इस्तेमाल कर यह दावा किया गया कि आतिशी ने गुरु साहिब के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं. 

संजीव झा ने कहा, "जब भी भाजपा के पास प्रदूषण और कानून-व्यवस्था पर जवाब नहीं होता, तो वह धर्म की आड़ लेती है. गुरु साहिब का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." संजीव झा ने कहा कि फर्जी वीडियो फैलाकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी को बदनाम करने वाले भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द हो और उनसे तत्काल इस्तीफा लिया जाए.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Republic Day air show safety black kites
रिपब्लिक डे से पहले चीलों के लिए ‘चिकन पार्टी’, दिल्ली सरकार ने किए खास इंतजाम
सीएम रेखा गुप्ता
विधानसभा में भावुक हुईं CM रेखा गुप्ता, कहा- मीम बनाकर मेरा मजाक उड़ाती है AAP
Digital Arrest case in Bhopal
दिल्ली: 7 दिन डिजिटल अरेस्ट, 96 लाख का फ्रॉड, पुलिस के हत्थे चढ़े दो बैंक अधिकारी
Delhi Turkman Gate Demolition Violence Update
तुर्कमान गेट: सलमान खान, ऐमन रिजवी... भड़काऊ पोस्ट करने वाले 4 इन्फ्लुएंसर्स के नाम आए सामने
Photo: Pexels
सैलरी के अलावा पायलट को मिलते हैं इन चीजों के पैसे, सैलरी स्लिप वायरल!

कपिल मिश्रा को हटाने की मांग

सदस्यता रद्द करने की मांग विधायक कुलदीप कुमार और मुकेश अहलावत ने मांग की है कि कपिल मिश्रा को तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और स्पीकर को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करनी चाहिए. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिहार में आम आदमी पार्टी यूं ही नहीं सभी सीटों पर ताल ठोंक रही है, जानिये क्‍या है गणित

कुलदीप कुमार ने कहा, 'हम असली वीडियो मांग रहे हैं, लेकिन नहीं दिया जा रहा है. उल्टा, भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एडिट किया हुआ वीडियो चला दिया. उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार मंत्री होकर गुरु साहब के नाम का प्रयोग कर झूठा वीडियो चलाना शर्मनाक है. इसके लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए.'

जरनैल सिंह ने चेतावनी दी कि भाजपा का इतिहास सांप्रदायिकता फैलाने का रहा है और इस बार उन्होंने अपनी राजनीति के लिए गुरु साहिब के नाम का दुरुपयोग किया है. 'आप' ने उन सभी भाजपा विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित करने की मांग की है जिन्होंने इस कथित फर्जी वीडियो को बढ़ावा दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement