scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नशे ने खत्म किया पूरा परिवार...पिता और 5 बेटों की हो चुकी है मौत, छठे ने भी तोड़ा दम

लुधियाना जिले के जगराओं क्षेत्र में नशे ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया है. गांव शेरेवाल में 25 वर्षीय जसवीर सिंह की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई. इससे पहले इसी परिवार के पिता और पांच भाइयों की भी नशे के कारण जान जा चुकी है. अब घर में बची बुजुर्ग मां छिंदर कौर पुलिस से अपने बच्चों के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं.

Advertisement
X
नशे ने खत्म किया परिवार...पिता और 5 बेटों के बाद छठे ने भी तोड़ा दम (Photo: ITG)
नशे ने खत्म किया परिवार...पिता और 5 बेटों के बाद छठे ने भी तोड़ा दम (Photo: ITG)

पंजाब में नशे की समस्या एक बार फिर भयावह सच्चाई के रूप में सामने आई है. यहां लुधियाना जिले में जगराओं के सिधवां बेट ब्लॉक के गांव शेरेवाल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां के 25 साल के युवक जसवीर सिंह की नशे की ओवरडोज के कारण मौत हो गई.

 जसवीर सिंह के घर गई तो घर की हालत बहुत खराब है. सबसे बुरी और हैरान करने वाली बात यह है कि इस घर में मृतक जसवीर सिंह के पांच अन्य भाई और उनके पिता पहले ही नशे के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं और अब घर में मौजूद मृतक की मां छिंदर कौर , दो बहुओं, दो पोते और एक पोती के साथ अपने परिवार के लिए न्याय की मांग कर रही हैं.

एक-एक कर गई सबकी जान

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Usman Chaudhary/ITG)
लाखों की चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, नशा नेटवर्क के राजनीतिक संबंधों का भंडाफोड़
Pune accident
नशे में धुत ड्राइवर ने खोया बैलेंस, कई दुकानों से जा भिड़ी कार; Video
Davinder Murder Case body found in drum
ड्रम में कटा हुआ सिर, बोरे में लाश और एक हाथ गायब... लुधियाना के दविंदर की मर्डर मिस्ट्री
बाप-बेटी गिरफ्तार.(Photo: Representational)
आरी से पहले शरीर को 6 टुकड़ों में काटा फिर ड्रम में भरकर फेंका, दोस्त और उसकी पत्नी निकली कातिल
कार शोरूम में फायरिंग (Photo: Screengrab)
लुधियाना: बाइक सवार बदमाशों ने कार शोरूम पर बरसाईं गोलियां, बाहर फेंकी पर्ची

इस मौके पर जब मृतक जसवीर सिंह के परिजनों और ग्रामीणों ने बातचीत की गई तो पता चला कि मृतक जसवीर सिंह के पिता मुख्तियार सिंह का 2012 में ज्यादा शराब पीने के कारण एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उसी साल एक भाई की भी नशे के कारण मौत हो गई थी.

Advertisement

उसके बाद 2021 से जनवरी 2026 तक मृतक मुख्तियार सिंह के पांच अन्य लड़कों की नशे के कारण एक-एक करके मौत हो गई. जिसके चलते इस परिवार में अब केवल एक बूढ़ी मां छिंदर कौर ही बची है. जो अपने बच्चों के लिए पुलिस से न्याय की मांग कर रही है.

'इलाके में खुलेआम बिकता है नशा'

इस मौके पर इस परिवार के परिजनों और ग्रामीणों ने कहा कि हमारे इलाके में खुलेआम नशा बिकता है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती. जिसके चलते हर दिन एक मौत हो रही है. पुलिस ने कल जसवीर सिंह की मौत के बाद एक महिला समेत एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. वे अब पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं.

इस मौके पर जब गिद्दड़विंडी पुलिस चौकी के प्रभारी राजविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मृतक जसवीर सिंह की मौत नशे की लत से हुई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुष्टि होगी. फिलहाल पुलिस ने एक महिला और एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि, अब जिस महिला पर ड्रग्स बेचने का मामला दर्ज किया गया है, इस महिला के पति को भी ड्रग्स बेचने के आरोप में 9 जनवरी को जेल भेज दिया गया था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
    करियर राशिफल
    Advertisement