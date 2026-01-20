नशे ने खत्म किया पूरा परिवार...पिता और 5 बेटों की हो चुकी है मौत, छठे ने भी तोड़ा दम

पंजाब में नशे की समस्या एक बार फिर भयावह सच्चाई के रूप में सामने आई है. यहां लुधियाना जिले में जगराओं के सिधवां बेट ब्लॉक के गांव शेरेवाल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां के 25 साल के युवक जसवीर सिंह की नशे की ओवरडोज के कारण मौत हो गई.

और पढ़ें

जसवीर सिंह के घर गई तो घर की हालत बहुत खराब है. सबसे बुरी और हैरान करने वाली बात यह है कि इस घर में मृतक जसवीर सिंह के पांच अन्य भाई और उनके पिता पहले ही नशे के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं और अब घर में मौजूद मृतक की मां छिंदर कौर , दो बहुओं, दो पोते और एक पोती के साथ अपने परिवार के लिए न्याय की मांग कर रही हैं.

एक-एक कर गई सबकी जान

इस मौके पर जब मृतक जसवीर सिंह के परिजनों और ग्रामीणों ने बातचीत की गई तो पता चला कि मृतक जसवीर सिंह के पिता मुख्तियार सिंह का 2012 में ज्यादा शराब पीने के कारण एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उसी साल एक भाई की भी नशे के कारण मौत हो गई थी.

Advertisement

उसके बाद 2021 से जनवरी 2026 तक मृतक मुख्तियार सिंह के पांच अन्य लड़कों की नशे के कारण एक-एक करके मौत हो गई. जिसके चलते इस परिवार में अब केवल एक बूढ़ी मां छिंदर कौर ही बची है. जो अपने बच्चों के लिए पुलिस से न्याय की मांग कर रही है.

'इलाके में खुलेआम बिकता है नशा'

इस मौके पर इस परिवार के परिजनों और ग्रामीणों ने कहा कि हमारे इलाके में खुलेआम नशा बिकता है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती. जिसके चलते हर दिन एक मौत हो रही है. पुलिस ने कल जसवीर सिंह की मौत के बाद एक महिला समेत एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. वे अब पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं.

इस मौके पर जब गिद्दड़विंडी पुलिस चौकी के प्रभारी राजविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मृतक जसवीर सिंह की मौत नशे की लत से हुई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुष्टि होगी. फिलहाल पुलिस ने एक महिला और एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि, अब जिस महिला पर ड्रग्स बेचने का मामला दर्ज किया गया है, इस महिला के पति को भी ड्रग्स बेचने के आरोप में 9 जनवरी को जेल भेज दिया गया था.



---- समाप्त ----