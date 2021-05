बंगाल में राज्यपाल और ममता के बीच 'लेटर वॉर', पढ़ें- किस बात को लेकर हो रहा विवाद?

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उन्हें शपथ लिए हुए अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और राज्यपाल जगदीप धनकड़ के साथ उनकी तनातनी शुरू हो गई है.

बुधवार को पूरा दिन राज्यपाल जगदीप धनकड़ और सीएम ममता बनर्जी को लेकर 'लेटर वॉर' चलता रहा है. पहले ममता ने उन्हें लेटर लिखा, फिर उसके जवाब में राज्यपाल ने उन्हें लेटर लिखा. लेकिन ये पूरा बवाल है क्या? ये शुरू कहां से हुआ?

दरअसल, बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही हिंसा भी शुरू हुई. कई लोग मारे गए. बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया तो टीएमसी ने बीजेपी पर. अब बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकड़ गुरुवार को कूचबिहार के सितलकुची समेत उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां हिंसा हुई थी. ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच बवाल यहीं से शुरू हुआ.

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकड़ ने ट्वीट कर बताया कि वो 13 मई को कूचबिहार के सितलकुची समेत हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे. ममता बनर्जी ने इसी पर आपत्ति जताते हुए एक चिट्ठी लिखी. ममता ने राज्यपाल के दौरे को नियमों का उल्लंघन बताया.

बंगाल विधानसभा में गरजीं ममता- जनादेश स्वीकार करने को बीजेपी तैयार नहीं, चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत

उन्होंने चिट्ठी में लिखा, "मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि आप 13 मई को कूचबिहार के दौरे पर जा रहे हैं. ये राज्य में दशकों से चले आ रहे नियमों का उल्लंघन है. इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि आप प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और अपने दौरे को टाल देंगे." ममता ने लिखा कि राज्यपाल ने परंपराओं के खिलाफ जाकर राज्य सरकार की सलाह लिए बगैर कूचबिहार का दौरा करने का फैसला किया है.

ममता की इस चिट्ठी के कुछ ही घंटों बाद राज्यपाल जगदीप धनकड़ ने इसका जवाब दिया. उन्होंने सीएम ममता की चिट्ठी पर हैरानी जताते हुए लिखा, "उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि राज्यपाल को दौरे के लिए सरकार के आदेश की जरूरत है." उन्होंने आगे लिखा, "मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में जिस तरह हिंसा भड़की है, आप उस पर ध्यान दें."

