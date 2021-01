शरद पवार ने कृषि कानूनों पर उठाए सवाल, तोमर का जवाब- आपको दी गई गलत जानकारी

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार पर नए कृषि कानूनों को लेकर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि शरद पवार अनुभवी नेता हैं लेकिन कृषि कानूनों के बारे में उन्हें गलत जानकारी दी गई.

एनसीपी प्रमुख के कृषि कानूनों पर किए गए ट्वीट की तरफ इशारा करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं, मुझे लगता है कि उनके सामने तथ्य गलत तरीके से पेश किए गए हैं. अब जब उन्हें सही तथ्यों की जानकारी हो गई है, तो मुझे लगता है कि कृषि सुधारों के प्रति वे अपना रवैया बदलेंगे और किसानों को भी इसके लाभ से अवगत कराएंगे.

नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि शरद पवार एक अनुभवी राजनेता और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं, जिन्हें कृषि से संबंधित मुद्दों और समाधानों के बारे में अच्छी जानकारी है. उन्होंने खुद कृषि संबंधी सुधारों को पहले लाने की पुरजोर कोशिश की है.

Since he speaks with some experience and expertise on the issue, it was dismaying to see his tweets employ a mix of ignorance & misinformation on the agriculture reforms. Let me take this opportunity to present some facts. pic.twitter.com/8CZ1AzKYoR