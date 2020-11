अमित शाह के बंगाल दौरे पर TMC ने साधा निशाना, पूछा- चीन की घुसपैठ पर क्यों चुप है केंद्र

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां दो दिन के दौेरे पर हैं. बीजेपी बंगाल में टीएमसी के खिलाफ जीत की जमीन तैयार करने में जुटी हुई है. अमित शाह के इस दौरे को लेकर टीएमसी ने निशाना साधा है. ममता की पार्टी ने केंद्र सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है.

टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सवाल किया गया है, ''अमित शाह जी बंगाल की जनता आपसे पूछ रही है, उत्तर प्रदेश में कुशासन को लेकर आप क्यों चुप हैं, हाथरस के पीड़ित परिवार के साथ दुर्व्यवहार पर क्यों चुप्पी साध ली? चीन के घुसपैठ पर केंद्र सरकार क्यों चुप है? पीएम केयर के आंकड़े कब सार्वजनिक किए जाएंगे?''

.@AmitShah ji, Bengal seeks answer for these questions today:



1. Why haven't you spoken against BJP misrule in UP & awful treatment to Hathras victim’s family?



2. Why is Centre quiet on Chinese incursions?



3. When will PM CARES data be released in public?#BengalAsksAmitShah