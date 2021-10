सावरकर को लेकर राजनाथ पर भड़के ओवैसी, कहा- बापू को छोड़ ये नया राष्ट्रपिता बना देंगे

वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति गरमाने लगी है. एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि जेल में बंद सावरकर ने महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के कहने पर अंग्रेजों के सामने दया याचिका डाली थी. इस पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि ये अब नया 'राष्ट्रपिता' बना देंगे.

हैदराबाद से सांसद और AIMIM पार्टी के प्रमुख ओवैसी ने ट्विटर पर कई ट्वीट कर राजनाथ सिंह के बयान पर आपत्ति जताई है. ओवैसी ने ट्विटर पर एक लेटर भी साझा किया है और दावा किया है कि ये उन्होंने सावरकर को लिखा था. ओवैसी ने लिखा कि सावरकर को लिखे लेटर में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने दया याचिका डालने का कोई जिक्र नहीं किया है. ओवैसी ने लिखा कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने पहली याचिका 1911 में डाली थी, तब गांधी अफ्रीका में थे. सावरकर ने फिर 1913-14 में याचिका दाखिल की थी.

Sir @rajnathsingh you said that Savarkar’s grovelling mercy petitions were on Gandhi’s advise.



1. Here’s the letter to Savarkar from Gandhi. No mention of petition to British begging for leniency, mercy & promising to be a faithful servant of the crown. 1/n pic.twitter.com/5asdmBVqss