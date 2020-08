संजय झा बोले- गैर गांधी बने कांग्रेस अध्यक्ष, CWC की बैठक से पहले नेतृत्व पर चर्चा तेज

नेतृत्व में बदलाव की मांग के बीच कांग्रेस से सस्पेंड पार्टी प्रवक्ता संजय झा ने मांग की है कि गैर गांधी परिवार से कोई कांग्रेस अध्यक्ष बने. संजय झा ने रविवार को कहा कि यह एक गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की संभावना तलाशने का समय है. संजय झा ने यह बात ऐसे समय कही है जब कांग्रेस कार्यसमिति की सोमवार से बैठक होने वाली है.

इंडिया टुडे से बातचीत में कांग्रेस पार्टी के निलंबित नेता संजय झा ने दावा किया है कि एक पत्र 10 जनपथ भेजा गया है जिसमें पार्टी संगठन में पूरी तरह से बदलाव की मांग की गई है. इस पत्र पर 300 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार को चुनौती देने में पार्टी की विफलता से चिंतित नेताओं ने पार्टी में बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास करना शुरू कर दिया है.

बहरहाल, कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व को लेकर एक चिंता देखी जा रही है. कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति की बैठक से पहले ही नेताओं के एक तबके ने 10 जनपथ को पत्र लिखकर पार्टी मामलों के प्रबंधन के लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और एक संसदीय बोर्ड की मांग की है. 10 जनपथ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास है.

कांग्रेस में बड़े बदलाव के लिए पार्टी के 23 नेताओं ने लिखी सोनिया को चिट्ठी, कल CWC में होगा मंथन

संजय झा ने ट्वीट किया, 'पत्र पर देशभर के 300 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के हस्ताक्षर हैं जिनमें सभी क्षेत्रों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता शामिल हैं. जबकि 23 नेताओं के पत्र लिखने की बात पहले से ही सार्वजनिक है. किसी प्रकार का भटकाव न हो इसलिए पत्र लिखने वाले बाकी नेताओं के नाम उजागर नहीं किए गए हैं.'

