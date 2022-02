Russia-Ukraine वॉर के बीच बोले राहुल- देश को एक्शन चाहिए, PM सिर्फ भटकाते हैं

रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है. इस बीच वहां फंसे भारतीयों को लेकर भारत में भी टेंशन है. करीब 16 हजार भारतीय वहां फंसे हुए हैं. अभी सिर्फ एक हजार की ही घर वापसी हो पाई है.

इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है- हमारे देश को एक्शन की जरूरत है, लेकिन पीएम सिर्फ ध्यान भटकाते हैं. इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर यूक्रेन से भारतीय छात्रों के जल्द से जल्द रेस्क्यू की मोदी सरकार से अपील की थी.

Our country needs action.

PM only provides distraction.