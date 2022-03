Rajya Sabha Elections 2022 LIVE: राज्यसभा की 13 सीटों पर वोटिंग आज, रिटायर हो रहे सांसदों से मिले पीएम मोदी

साल 2022 में जो राज्यसभा के सांसद रिटायर हो रहे हैं उनको पीएम मोदी ने संबोधित किया. मोदी ने कहा कि इन सांसदों के जाने से अनुभवी साथियों की कमी खलेगी. मोदी बोले कि वैसे तो यह विदाई समारोह है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग दोबारा सांसद बनकर आएं. मोदी ने कहा कि ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है. अनुभवी साथी जाते हैं तो क्षति होती है. कमी रह जाती है.

पीएम ने आगे कहा कि ये आजादी का अमृत महोत्सव है, हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, अब देने की जिम्मेदारी हमारी है, अब आप खुले मन से एक बड़े मंच पर जाकर आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व को माध्यम बनाकर प्रेरित करने में योगदान कर सकते हैं.

We have spent a long time in this Parliament. This House has contributed a lot to our lives, more than we have contributed to it. The experience gathered as a member of this House should be taken to all four directions of the country: PM Modi to retiring members of Rajya Sabha pic.twitter.com/KabSd0IADQ