राहुल गांधी का तंज, कहा- जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर तीखा हमला बोला है. इस बार उन्होंने अमृत महोत्सव के बहाने तंज कसा है. राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव? वहीं, उनके ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया है.

राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा- 'जब देश में नफ़रत का ज़हर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव? अगर सबके लिए नहीं है तो कैसी आज़ादी? बता दें, 'आजादी का अमृत महोत्सव' देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है.

बीते दिनों इस समारोह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने पर खूब सियासी हंगामा मचा था. उस वक्त राहुल ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि 'देश के प्यारे पंडित नेहरू' को लोगों के दिल से कैसे निकला जा सकेगा. उन्होंने फेसबुक पर नेहरू के जीवन से जुड़ी कई तस्वीरें साझा करते हुए कहा, 'देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकालोगे?'

इधर, बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी ट्वीट के बाद उन्हें और कांग्रेस पार्टी को घेरा. अमित मालवीय ने कहा कि भारत का वर्णन करने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच की कहानी और शब्दों की पसंद में भयानक समानता पर ध्यान दें. तथ्य यह है कि भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारत के हितों के प्रतिकूल लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है.

Notice the eerie similarity in the narrative and choice of words between Rahul Gandhi, Congress party and Imran Khan, Pakistan’s PM, to describe India.



The fact that India’s largest opposition party is acting in cohorts with those inimical to India’s interest, is problematic.