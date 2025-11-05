हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी, बिहार में भी यही होगा... राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' की बड़ी बातें

कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर 'वोट चोरी' को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया. कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि 'एच फाइल्स' किसी एक सीट की बात नहीं है, बल्कि राज्यों में वोट चोरी की बड़ी साजिश है.

राहुल ने कहा कि हरियाणा में पहली बार पोस्टल बैलट और असली वोटों का रुझान अलग रहा. पोस्टल बैलट में कांग्रेस को 76 और बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिलतीं. पहले दोनों का रुझान एक जैसा होता था. कांग्रेस नेता ने कहा कि एग्जिट पोल और पोस्टल बैलट में कांग्रेस आगे थी, लेकिन अंत में 22,779 वोटों से हार गई.

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें

1. राहुल गांधी ने एक युवती की तस्वीर दिखाई और कहा कि अलग-अलग नाम से 22 जगह पर इस लड़की का नाम दर्ज है. इस युवती ने कहीं सीमा, कहीं सरस्वती नाम से 22 वोट डाले. राहुल गांधी ने कहा कि ब्राजीलियन मॉडल का नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में कैसे आया?

2. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि हरियाणा में पांच कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए. उन्होंने कैटेगरी-वाइज आंकड़े भी बताए और कहा कि 5 लाख 21 हजार से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर मिले. 93,174 मतदाताओं के पते गलत पाए गए और 19,26,351 बल्क वोटर्स हैं.

3. राहुल ने बताया कि हरियाणा में कुल मिलाकर दो करोड़ वोटर हैं. 25 लाख वोट चोरी का मतलब है कि हर आठ में से एक वोटर फर्जी था. इसकी वजह से कांग्रेस हारी.

4. राहुल गांधी ने एक ही बूथ पर 223 बार एक ही महिला का नाम होने का दावा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि उस महिला ने कितनी बार वोट किया. साथ ही राहुल ने कहा कि 9 पुरुषों की जगह महिला के नाम है.

5. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो हरियाणा में हुआ, वही बिहार में होगा. बिहार में भी वोटर लिस्ट में धांधली हुई है. उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची हमें लास्ट मोमेंट पर दी गई.

6. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने बिहार के कई वोटर्स को भी मंच पर बुलाया और दावा किया कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं. पूरे के पूरे परिवार के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए. बिहार में भी लाखों लोगों के नाम कटे हैं.

7. देश के युवाओं से अपील करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में जेन-जी और युवा ही सत्य और अहिंसा के साथ लोकतंत्र बचा सकते हैं.

8. राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने दावा किया कि मकान नंबर जीरो उन लोगों के सामने दर्ज कर दिया जाता है जिनके पास घर नहीं होते. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी चलाया गया, जिसमें घर विहीन लोगों के लिए वोटर लिस्ट में दर्ज पते को लेकर जानकारी दी जा रही थी. राहुल गांधी ने कहा कि हमने क्रॉस चेक किया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश की जनता से खुलेआम झूठ बोला.

9. राहुल गांधी ने कहा कि ये दालचंद यूपी में वोटर हैं, हरियाणा में भी वोटर है. उनका पुत्र भी हरियाणा में भी वोटर है, यूपी में भी बीजेपी को वोट करता है.ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं, जिनका बीजेपी से जुड़ाव है. मथुरा के सरपंच प्रह्लाद का नाम भी हरियाणा में कई जगह वोटर लिस्ट में है.

10.सीसीटीवी फुटेड डिलीट करने पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल कहा कि ये सभी वोटर 104 और 103 मकान में रह रहे हैं. ये किस चीज की लिस्ट है, चुनाव आयोग के पास डेटा है कि ये किनके नाम हैं. चुनाव आयोग को ये बताना होगा कि कई बार एक महिला 223 बार एक ही बूथ पर नजर आई. यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेड डिलीट कर दिया. क्योंकि कई बार लोग वोट डाल पाए. ऐसा वो क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है. ममता, दुर्गा, संगीता, मंजू कोई इनको नहीं जानता था, वो आ गईं और कहा मेरा नाम दुर्गा है और वोट कर दिया.

