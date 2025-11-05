'जो हरियाणा-महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में हो रहा...', फर्स्ट फेज वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने फोड़ा 'हाइड्रोजन बम'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वादे के मुताबिक बुधवार को 'H-Files' के रूप में हाइड्रोजन बम फोड़ दिया. अपने पहले के 'वोट चोरी' के दावे को मजबूत करते हुए उन्होंने हरियाणा चुनावों के मतदान में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए. इस दौरान उन्होंने बिहार में किए गए स्पेशल इंटेसिंव रिवीजन को लेकर भी बात की और बताया कि जो हरियाणा में हुआ है, वही बिहार में होगा और वहां भी धांधली हो रही है.

कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'H-Files' के नाम से बड़ा खुलासा किया. उन्होंने वादा निभाते हुए कहा कि यह "हाइड्रोजन बम" है, जो चुनावी सिस्टम की पोल खोल देगा. राहुल ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में हुई कथित "वोट चोरी" की घटनाओं का हवाला देते हुए बिहार में भी वैसी ही गड़बड़ी का आरोप लगाया.

राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा की तरह बिहार में भी वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को मतदाता सूची आखिरी वक्त पर दी गई, जिससे जांच और आपत्ति दर्ज कराने का मौका ही नहीं मिला.

राहुल गांधी ने बिहार के मतदाताओं को मंच पर बुलाया

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बिहार के कई मतदाताओं को मंच पर बुलाकर कहा कि इन लोगों के पूरे परिवारों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. उन्होंने कहा, "बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. पूरे के पूरे परिवारों का नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया. ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है."

राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर मतदाताओं को मतदान के दिन पता चले कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो वे न्याय किससे मांगें? उन्होंने चुनाव आयोग पर भी अप्रत्यक्ष हमला करते हुए कहा कि संस्थाएं सत्ता के दबाव में काम कर रही हैं और विपक्षी मतदाताओं को व्यवस्थित तरीके से हटाया जा रहा है.

बिहार चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक हलचल

कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र का है. उन्होंने कहा, "हरियाणा में जो हुआ वही बिहार में दोहराया जा रहा है, और हम सब जानते हैं कि यह कौन करा रहा है." राहुल गांधी के इस बयान ने बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. जहां कांग्रेस इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही है, वहीं सत्ता पक्ष राहुल के आरोपों को "निराधार" कहकर खारिज कर रहा है.

