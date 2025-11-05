scorecardresearch
 

जिसे ब्राजीलियन मॉडल बता रहे राहुल गांधी, जानें उसके 'मैथ्यूज फरेरो' नाम की सच्चाई

केरल कांग्रेस नाम के एक्स अकाउंट से किए गए एक पोस्ट में बताया गया है कि ब्राजील की नागरिक मैथ्यूज फरेरो ने हरियाणा में स्वीटी से लेकर सरस्वती तक के 22 नामों पर वोट दिया है. क्या आपको और सबूत चाहिए कि हरियाणा चुनाव में पूरी तरह से धांधली हुई थी?

राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर “H फाइल्स” के ज़रिए हरियाणा चुनाव में वोट चोरी और धांधली के गंभीर आरोप लगाए. (Photo: X/Congress Kerala)
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'H फाइल्स' प्रेजेंटेशन में दावा किया है कि ब्राजील की किसी मॉडल के नाम पर हरियाणा में 22 वोट दर्ज हैं. हरियाणा में मॉडल ने नाम बदल-बदल कर 22 वोट डाले. उसने कभी सीमा, कभी स्वीटी और कभी सरस्वती बनकर वोट किया. कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस मॉडल का नाम Matheus Ferroro है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर Matheus Ferroro नाम की क्या कहानी है...

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस महिला का जिक्र किया है, उसके लिए कहा जा रहा है कि वो ब्राजील की एक मॉडल Matheus Ferroro है. लेकिन, जब आजतक ने इसकी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि इस महिला का नाम Matheus Ferroro नहीं है. Matheus Ferroro उस फोटोग्राफर का नाम है, जिसने ये फोटो क्लिक की है. ऐसे में ये फोटो Matheus Ferroro की ओर से क्लिक की गई है, जिसे Unsplash, Pexels पर बनी फोटोग्राफर की प्रोफाइल में देखा जा सकता है.

,

.

अब ये फोटो कई रॉयल्टी फ्री इमेज एजेंसी पर मौजूद है. जिसे कई यूट्यूब वीडियो, ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल किया गया है. 

.

कांग्रेस ने मॉडल का नाम बताया Matheus Ferroro

केरल कांग्रेस नाम के X अकाउंट से शेयर किए गए एक पोस्ट में कहा गया है, @ ब्राज़ील की नागरिक मैथियस फेरोरो ने हरियाणा में स्वीटी से लेकर सरस्वती तक, 22 नामों से वोट डाला. कमाल है @ECISVEEP. क्या आपको और सबूत चाहिए कि हरियाणा चुनाव में पूरी तरह से धांधली हुई थी?'

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपने X (ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा था — “हाइड्रोजन बम लोडिंग”, यानी कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है.  कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में “H फाइल्स” नाम की एक प्रेजेंटेशन दिखाई, जिसमें उन्होंने वोट चोरी का बड़ा मुद्दा उठाया हैं. 

राहुल ने कहा कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से चुनावों में गड़बड़ी की कई शिकायतें आई हैं. राहुल ने यह भी बताया कि जिस फोटो का इस्तेमाल वोट डालने में हुआ, वो असल में ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर थी. राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ECI फर्जी मतदाताओं को क्यों नहीं हटा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं, तो चुनाव निष्पक्ष होगा, लेकिन EC निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहता. उन्होंने कहा कि यह एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि बीजेपी क्या कर रही है. 

---- समाप्त ----
