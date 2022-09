राहुल गांधी की जॉर्ज पोन्नैया से मुलाकात पर सियासी घमासान, बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ा ट्विटर वॉर

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं. राहुल गांधी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं. राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवादित पादरी जॉर्ज पोन्नैया से उनकी मुलाकात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है. राहुल गांधी की पादरी के साथ मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

वायरल हो रहे वीडियो में जॉर्ज पोन्नैया राहुल गांधी के सामने ये कहते नजर आ रहे हैं कि जीसस ही असली भगवान हैं. अब इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है. बीजेपी की ओर से शहजाद पूनावाला और अमित मालवीय ने वार किया है तो वहीं कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने पलटवार किया है.

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी जॉर्ज पोन्नैया से मिले थे जो ये कहते हैं कि शक्ति के विपरीत यीशु ही एकमात्र भगवान हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इस आदमी को पहले भी हिंदुओं से नफरत के कारण गिरफ्तार किया गया था. तब उसने (जॉर्ज पोन्नैया) ये भी कहा था कि जूते पहनता हूं जिससे भारत माता की अशुद्धता हमें दूषित न करे. उन्होंने कहा कि भारत तोड़ो के प्रतीक के साथ भारत जोड़ो?

George Ponnaiah who met Rahul Gandhi says “Jesus is the only God unlike Shakti (& other Gods) “



This man was arrested for his Hindu hatred earlier - he also said

“I wear shoes because impurities of Bharat Mata should not contaminate us.”



Bharat Jodo with Bharat Todo icons? pic.twitter.com/QECJr9ibwb