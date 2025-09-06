scorecardresearch
 

Feedback

ट्रंप को एक और मैसेज? PM मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र की बड़ी मीटिंग से किया किनारा

पीएम मोदी इस साल फरवरी में अमेरिकी दौरे पर गए थे. इस दौरान व्हाइट हाउस में उनकी ट्रंप के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी. लेकिन टैरिफ को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में दूरियां बढ़नी शुरू हुई.

Advertisement
X
अमेरिकी दौरे पर नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo: PTI)
अमेरिकी दौरे पर नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo: PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे. उनकी जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर अमेरिका जाएंगे. बैठक के वक्ताओं की संशोधित सूची जारी होने के बाद यह जानकारी सामने आई है. इस फैसले से भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक और बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है.

पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक से किनारा कर लिया है. संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र नौ सितंबर से शुरू होगा. इसके बाद उच्चस्तरीय बैठक 23 से 29 सितंबर तक चलेगी. इस बैठक में पहला वक्ता ब्राजील होगा जबकि इसके बाद अमेरिका महासभा को संबोधित करेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए पोडियम से वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे. राष्ट्रपति के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल में वह पहली बार संयुक्त राष्ट्र सत्र को संबोधित करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Flood
बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे PM मोदी... पंजाब के 1900 गांव डूबे, दिल्ली की कई बस्तियों में भरा पानी 
Lawrence Wong, narendra modi
सिंगापुर दे रहा साथ... क्या बनेगी मलक्का स्ट्रेट में पेट्रोलिंग की बात? भारत के लिए अहम ये समुद्री रास्ता 
Trump_to_EU
रूसी तेल खरीद को लेकर यूरोप पर भड़के Donald Trump 
nirmala sitharaman
निर्मला सीतारमण का GST 'फेस्टिवल ऑफर' बिहार चुनाव में बीजेपी-NDA की मदद करेगा? 
Modi_Gov_Special
निर्यातकों को 'ट्रंप टैरिफ' से बचाने के लिए राहत पैकेज ला सकती है सरकार 

भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे. लेकिन इससे पहले जुलाई में जारी की गई वक्ताओं की सूची में पीएम मोदी का नाम शामिल था. उस लिस्ट के मुताबिक पीएम मोदी 26 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करने वाले थे. हालांकि, वक्ताओं की इस सूची में आगे भी संशोधन हो सकता है. 

Advertisement

बता दें कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इजरायल के राष्ट्राध्यक्ष 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे. यह सत्र 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर एक बैठक के साथ शुरू होगा.

संयुक्त राष्ट्र की ओर से बताया गया है कि यह बैठक बीजिंग में 1995 के ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद से हुई प्रगति पर भी विचार करेगी. इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 24 सितंबर को जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे, जो वैश्विक नेताओं के लिए अपनी नई राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं को पेश करने का मंच होगा.

बता दें कि यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया के कई मुल्क ट्रंप के टैरिफ वॉर, रूस-यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में तनाव जैसे हालात से जूझ रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement