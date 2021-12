Parliament Winter Session Live Update s: संसद के शीतकालीन सत्र का आज 16वां दिन, विपक्ष ने कहा 'आज भी चलने नहीं देंगे संसद'

12 निलंबित सांसदों के मुद्दे पर सरकार ने 4 विपक्षी दलों को बातचीत का दिया न्योता दिया. लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम ऑल पार्टी मीटिंग में ही शामिल होंगे. उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हम सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होंगे. हम राज्यसभा में 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने और गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग करेंगे. हम संसद के दोनों सदनों को चलने नहीं देंगे.

We will not attend the meeting called by the Government. We will demand the resignation of MoS Home Ajay Kumar Misra and revocation of suspension of 12 Opposition MPs in Rajya Sabha. We will not let both Houses of Parliament function: Shiv Sena MP Sanjay Raut