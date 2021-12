Parliament Winter Session Live updates: शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन

सांसदों के निलंबन पर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन आज भी जारी है. विपक्ष लगातार नारेबाज़ी कर रहा है और माफी मांगने को तैयार नहीं है. उधर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi joins the Opposition leaders' protest against the suspension of 12 Opposition members of Rajya Sabha, in Delhi pic.twitter.com/w7Y1gSLTym