सड़क से संसद तक कृषि कानूनों का विरोध, राष्ट्रपति कोविंद के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध बढ़ता जा रहा है. एक ओर जहां किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं तो वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद में तीनों कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया.विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के दौरान सेंट्रल हॉल के बाहर और अंदर नारेबाजी की.

आम आदमी पार्टी के सांसदों ने सेंट्रल हॉल के बाहर कृषि कानूनों और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर नारेबाजी की. सांसदों ने कहा कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है. किसानों के खिलाफ काम कर रही है. वहीं, शिरोमणि अकाली के सांसद संसद के गेट नंबर 4 पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया.

वहीं, केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के दौरान भी विपक्षी सांसदों ने तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया. कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया, लेकिन उसकी तरफ से अकेले रवनीत सिंह बिट्टू सेंट्रल हॉल में आए. उन्होंने थोड़ी देर राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना और उसके बाद खड़े होकर तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि सरकारों को तीनों कानून रद्द करने चाहिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए. उसके बाद वह सदन से बाहर निकल गए.

Delhi: Rashtriya Loktantrik Party (RLP) MP Hanuman Beniwal showed a placard and raised slogans, demanding the repeal of the three farm laws, during the President's Address in the Parliament today.



(Source: Hanuman Beniwal) pic.twitter.com/bnsMH9byoT